Navarra Suma puede gobernar Pamplona, siguen las dudas en Navarra

Las llamadas al acuerdo se suceden entre quienes aspiran a liderar el Ayuntamiento de Pamplona y así el candidato de Navarra Suma ha pedido al PSN que se abstenga y el de EH Bildu ha trasladado a los socialistas y Geroa Bai una propuesta para formar un gobierno alternativo. Los socialistas rechazan ambas e insisten en su propia candidatura.

A Navarra Suma (13 concejales) le bastaría la abstención del PSN para hacerse con la alcaldía como la lista más votada, mientras que la formación de cualquier gobierno alternativo requiere los votos de EH Bildu (7), PSN (5) y Geroa Bai (2). Las posiciones de EH Bildu y del PSN contrarias en ambos casos a dar sus votos al candidato de la otra fuerza para conformar una alternativa a Navarra Suma, apuntan a la posibilidad de que la plataforma integrada por UPN, Ciudadanos y PP y liderada por el regionalista Enrique Maya se haga con la alcaldía como la lista más votada.

"Nosotros seguimos con la idea de presentarnos si no hay ninguna otra variación", ha dicho la candidata socialista, lo que supone que se votará a sí misma. Mayte Esporrín ha confirmado que sigue firme en su idea de optar a la alcaldía y por ello ha rechazado tanto las invitaciones formuladas por NA+ y EH Bildu para explorar un posible acuerdo. Tras recordar que "si ninguna de las personas que se postulan obtiene una mayoría, acaba siendo alcalde o alcaldesa la lista más votada, que en este caso es la de Navarra Suma", ha apuntado que eso ocurrirá si EH Bildu o Geroa Bai, o ambos, deciden no apoyarle, "pero no porque haya ninguna directriz del PSOE en ese sentido", ha aclarado para rechazar que los socialistas vayan a "entregar" la alcaldía a Maya. Por su parte Enrique Maya ha pedido al PSN que “reflexione” y que el próximo sábado no se vote a sí mismo, ya que si los socialistas no se abstienen estarían dejando “la decisión final” en manos de EH Bildu “y eso limita muchas posibilidades de acuerdo”. Si los socialistas se abstienen se podrá llegar a “cualquier tipo de acuerdo”, ha indicado.

