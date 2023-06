El naufragio de la patera frente a Canarias divide a la izquierda

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, no ha dudado hoy en criticar la actuación de su socio de Gobierno al decir que España "tendría que tener una política de migración basada en el respeto a los derechos humanos". "Yo he trasmitido que hay que dejar trabajar a Salvamento Marítimo" porque, según Belarra, "no se les ha dejado trabajar con el mando único".

"Salvamento Marítimo ha funcionado durante mucho tiempo en España de manera absolutamente magnífica, rescatando a miles de personas que estaban en situación dramática en nuestras aguas, y ahora lo que pido es que se les deje trabajar porque, desde la puesta en marcha del mando único, mi sensación es que no se está dejando trabajar a salvamento marítimo como debería", manifestaba.

En el lado socialista del Gobierno de coalición en funciones, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha expresado hoy su "consternación" por esta tragedia, pero ha defendido que España "actuó correctamente" y ha justificado la inacción en el rescate de los 61 migrantes en que "salvamento marítimo de Marruecos estaba más cerca".

Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho que el suceso "se está investigando" y ha señalado a otras fuerzas políticas que, según sus palabras, "entienden que no todos los seres humanos tienen los mismos derechos". Para el Gobierno -ha dicho Rodríguez- la política migratoria es "prioritaria" y será uno de los grandes asuntos a tratar durante la próxima presidencia de la Unión Europea.