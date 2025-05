Pedro Sánchez recuerda este Primero de Mayo que "defender el trabajo digno" es la "bandera" del PSOE y lanza un dardo al PP

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha recordado este jueves Primero de Mayo que "defender el trabajo digno, la igualdad y los derechos sociales ha sido siempre nuestra bandera", la del partido socialista. "Hoy celebramos el 1 de mayo con orgullo socialista", ha manifestado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores a través de su cuenta de X. Un mensaje que ha acompañado de un vídeo en el que se defiende que el PSOE es "el partido de los trabajadores" y de una carta a la militancia.

"Hoy celebramos el 1 de mayo con orgullo socialista"

"Para los militantes del Partido Socialista Obrero Español, esta jornada tiene un significado muy especial. Porque conmemora la lucha por los derechos laborales y sociales, una aspiración esencial para todas y todos los socialistas", ha comenzado Sánchez dicha carta antes de recordar el origen de la fundación del PSOE un 2 de mayo. "Siempre he creído en el profundo simbolismo que tiene la cercanía entre ambas fechas. Como si el destino hubiera querido que la causa de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país estuviera unida a nuestras siglas, que atesoran ya casi un siglo y medio de vida".

El "nulo compromiso" del PP con España

Asimismo, y tras enumerar las luchas y logros del socialismo español en materia laboral, Sánchez ha lanzado un dardo a Feijóo, lamentado que el PP ha vuelto a demostrar "su nulo compromiso" con España al rechazar el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial frente a la guerra arancelaria.

"Lo grave (del PP) es su absoluta sumisión a intereses particulares de los de arriba frente al interés de la mayoría"

Este rechazo del Partido Popular al plan de respuesta a los aranceles de Trump refleja, en palabras del dirigente socialista, dos cuestiones graves: "Primero: su nulo compromiso con el país, con la protección de miles de empresas y millones de empleos. Segundo: el total sometimiento del PP al interés de determinadas grandes empresas, llegando a anteponer la voluntad de esas grandes empresas a la prosperidad de la economía española", ha expresado en su carta a la militancia. "Lo grave ya no es su falta de proyecto de país, sino su absoluta sumisión a intereses particulares de los de arriba frente al interés de la mayoría".

Aun así, esta actitud de los 'populares' no sorprende a Sánchez, que ha puesto de relieve la falta de apoyo del PP para hacer frente a las crisis de los últimos tiempos. "Con todo, este hecho no es nada nuevo. En todas y cada una de las crisis que ha sufrido España en estos últimos años, nuestro querido país no ha contado ni una sola vez con el apoyo del principal partido de la oposición", ha recalcado el secretario general socialista.

"Somos la izquierda que gana y transforma la realidad"

No obstante y a pesar de esta "oposición destructiva y carente de soluciones de la derecha", Sánchez ha prometido que su partido seguirá "avanzando" y confía en que el "Congreso convalide este importante paquete de medidas de protección", un paquete de 14.100 millones de euros para proteger a los sectores más afectados de la guerra comercial arancelaria. "Por el bien de España, de todos sus territorios, de sus empresas y de sus trabajadores y trabajadoras", ha recalcado.

"Sigamos trabajando juntos por una España más decente, más igualitaria y más digna"

"Como hemos hecho siempre, responderemos con política útil y con convicción progresista a este y otros muchos desafíos. Y lo haremos con la ambición de convertir cada reto en una oportunidad para seguir transformando nuestro país, Europa y el planeta que habitamos", reza la carta a la militancia.

Para rematar el escrito, Sánchez aboga y clama por la unidad y el compromiso para hacer poder sacar adelante proyectos en beneficio de toda la sociedad: "Tu voz y tu compromiso en la militancia son la fuerza que sostiene y proyecta al PSOE como lo que somos: la izquierda que gana y transforma la realidad desde la vocación de gobierno. Sigamos trabajando juntos por una España más decente, más igualitaria y más digna".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com