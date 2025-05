Feijóo recuerda a los trabajadores por el Primero de Mayo que tienen "derecho a exigir" ya que pagan "más impuestos que nunca"

Este jueves 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un video en su cuenta de 'X' reivindica que "España vuelva a funcionar". Independientemente de que tu forma de trabajar sea presencial o remota, la cantidad de horas, lugar de residencia o tipo de contrato, "tienes derecho a exigir", explica el líder del PP. Cada ciudadano al final de la jornada laboral aporta al país como le corresponde.

El popular recrimina que se pagan "más impuestos que nunca" en un "país que no se apague de golpe", donde hace alusión a la caída del sistema eléctrico del pasado lunes. Por ello, para que "tu dinero no se malgaste", Feijóo reivindicará "muchas cosas". Asegura que todas las demandas serán "legitimas" y por su parte luchará para que el esfuerzo de los trabajadores "sirva" y que los impuestos "se traten con más honestidad" para "que se puedan bajar" y conseguir que el país "vuelva a funcionar".

"Este 1 de mayo se van a reivindicar muchas cosas, y todas son legítimas. Como presidente del primer partido de España, la mía es que tu esfuerzo sirva, que tus impuestos se traten con más honestidad y eficacia, y que se puedan bajar. En este día del trabajador, yo reivindico que España vuelva a funcionar", manifestó.

Manifestación 1M

Bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar futuro", a las 12:00 horas tendrá lugar en Madrid una de las más de 50 manifestaciones a nivel nacional para "luchar para defender y proteger todo lo conseguido", explican desde UGT. El recurrido trascurrirá desde la Gran Vía junto la esquina con la calle del Clavel y finalizará en Plaza España.

Críticas al Gobierno

El martes, en el Congreso Europeo del Partido Popular de Valencia, Feijóo aprovechó para arremeter contra el Gobierno por el apagón eléctrico peninsular. "Entre perplejo y decepcionado" se definió el gallego ante el incidente del lunes. "Que esto haya ocurrido en España no es la mejor tarjeta de presentación. Hemos estado más de 20 horas preguntándonos qué ha pasado", expresaba.

"Las explicaciones del Gobierno no han convencido a nadie porque no ha habido ni media explicación de lo que ha pasado. Se desconoce la causa, si hay algún tipo de fallo, qué responsables hay detrás, o por qué el Gobierno ha vuelto a no ejercer la tutela efectiva de los servicios públicos", se preguntaba.

