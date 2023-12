Javier Esparza, tras la moción de censura pactada entre Bildu y PSN: "No sé cómo no vomita por las noches"

El grupo parlamentario de UPN ha abandonado la sesión plenaria en la Cámara navarra tras una dura intervención de su portavoz, Javier Esparza contra el PSN por su apoyo a la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Pamplona.

Esparza ha tomado la palabra en la sesión de control al Gobierno para preguntar a la presidenta a la presidenta María Chivite por el traspaso de competencias pendientes, pero su discurso se ha convertido en un reproche por la decisión del PSN de apoyar la moción de censura de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona para retirarle el bastón de mando a Cristina Ibarrola.

"Darle la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Bildu es un ejercicio democrático ¿verdad señora Chivite? Yo no sé cómo no vomita por las noches, no sé cómo no vomita por las noches. No sé como tiene estómago para hacer lo que están haciendo para soportar eso, para vender su alma, vender sus principios, vender las competencias, el régimen foral y lo que haga falta y vender Pamplona. ¿Le compensa Compensa con tal de ser presidente? ¿le compensa de verdad? porque yo estoy seguro de que miles de navarros y navarras con lo que ustedes están haciendo vomitarían todas las noches".

Esparza ha tildado tanto a la dirección del PSN como a la del actual PSOE de "escoria". Ha sido entonces cuando el presidente de la Cámara lo ha interrumpido para decirle que ya no tenía la palabra, pero Esparza haciendo caso omiso insistió en definir escoria: "Alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino, vil o maléfico y es evidente que la señora Chivite y el señor Sánchez son dañinos para Navarra".

Justo a continuación Esparza concluyó diciendo: "A nosotros nos insultan, a nosotros nos excluyen, con nosotros no cuentan. Aquí se queda señora Chivite" y entonces todos se levantaron de su asiento y abandonaron la sala.