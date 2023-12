Yolanda Díaz acusa a Nadia Calviño de querer "recortar" el subsidio por desempleo: "Solo lo ha hecho el PP"

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acusa a la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, de querer recortar derechos a los parados, algo que -dice- solo lo ha hecho hasta ahora la derecha.

Este lunes por la tarde comienzan las negociaciones con los agentes sociales sobre la reforma del subsidio por desempleo.

"Solamente ha recortado el desempleo en España el Partido Popular, lo ha hecho en 25 puntos, en el momento más dramático de nuestro país y desde luego este Gobierno de coalición progresista no va a recortar los derechos de los subsidios de desempleo”, ha declarado.

"La vicepresidenta económica defiende un modelo de recortar derechos en el subsidio por desempleo", ha criticado Díaz en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo'.

Hasta el momento, fuentes del Ministerio de Trabajo habían puesto de relieve que la propuesta del equipo de Calviño pretendía reducir de 30 a 12 meses el subsidio, así como que buscaba mermar progresivamente su cuantía.

"Yo, desde la primera subida del salario mínimo interprofesional, pasando por los 'riders', pasando por las trabajadoras del hogar, la reforma laboral, todo lo que he hecho, he tenido siempre un desencuentro amable y es normal, los gobiernos son así, con la vicepresidenta Calviño",

Lo que defienden desde Economía en cuanto a esta reforma es no subsidiar el paro sino crear 350.000 empleos. "¿Qué me quiere decir a mí la vicepresidenta económica, que no creamos 350.000 empleos porque la gente está percibiendo 480 euros al mes? No es verdad", ha insistido Díaz.

En este sentido, ha señalado que el 80% de las personas que tienen subsidio por desempleo no agotan esta ayuda.

Para Díaz, el discurso de que si hay cifras altas de desempleo es porque se protege más, pertenece a la "ideología neoliberal".

Según Díaz, solamente ha recortado la prestación por desempleo en España el Partido Popular, que lo hizo en 25 puntos "en el momento más dramático del país".

"No vamos a recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en absoluto, y vamos a llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno", ha reiterado la responsable de Trabajo.