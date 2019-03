Los nacionalistas critican que UPyD "espolea" la consulta por "un puñado de votos"

Una amplia mayoría del Congreso va a decir no al plan secesionista de Artur Mas. UPyD ha pedido al Gobierno una respuesta política contundente sobre la Consulta.

Con Rosa Díez ha pactado el Partido Popular para concretar los términos de este nuevo "tirón de orejas" al President. Se piden dos cosas: Primero, que el Gobierno utilice todos los intrumentos legales de la Constitución para que Catlauña cumpla la ley. Segundo, una petición expresa a que se cumplan las sentencias judiciales como las del catalán.

Y ese es el punto que no ve claro el PSOE, que podría abstenerse en la votación. Si esto ocurre, desde el PP dicen que lo importante es que sí está de acuerdo con el fondo del mensaje que da el Congreso: el rechazo al plan de Artur Mas.

Por us parte, los grupos nacionalistas han respondido con dureza a la portavoz de UPyD y le han recriminado que espolee el conflicto por un puñado de votos.

Rosa Díez ha defendido una moción en contra de la apuesta soberanista de Cataluña, que se votará este jueves, no ha aclarado si acepta las enmiendas que han presentado PP y PSOE para intentar que la iniciativa pueda salir adelante con el máximo consenso parlamentario, dando a entender que seguirá negociando.

La líder de UPyD ha insistido en su intervención que el Congreso no puede obviar pronunciarse sobre una cuestión que "atenta" contra el derecho a decidir de todos los españoles y sobre un plan soberanista que "es ilegal". El derecho a decidir es "de todos los españoles y no de unos pocos" que quieren decidir en nombre de todos los demás y ha recordado a los nacionalistas que el lehendakari vasco Juan José Ibarretxe "se atrevió" en su momento a traer a la Cámara su plan soberanista, lo que no han hecho ellos.