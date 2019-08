El Pleno extraordinario para debatir sobre la última crisis protagonizada por el barco Open Arms lo ha abierto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La oposición pidió la comparecencia de Pedro Sánchez, pero el voto de Podemos llevó a que fuera la número dos del ejecutivo la encargada de las explicaciones. El PP, Ciudadanos y Unidas Podemos le han reprochado la gestión del buque de la ONG Proactiva Open Arms, que estuvo 19 días a la deriva a la espera de puerto seguro.

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

Cayetana Álvarez de Toledo, nueva portavoz del PP, la ha acusado de "hacer negocio electoral" con esta crisis humanitaria. Ha tachado la política de Carmen Calvo de "inflamable" y ha dicho que el asunto de la migración es un problema "complejo" que "no admite las soflamas histéricas ni la sensiblería hipócrita". Tras criticar las frases "extravagantes" de Calvo con las que, a su juicio, "ofende a la inteligencia de los españoles, la Constitución el diccionario y hasta la Wikipedia", le ha afeado que diga que "con la derecha mueren más migrantes" que con el PSOE, algo que ha tachado de "vil utilización de los muertos y de los vivos".

INÉS ARRIMADAS

Mismo estreno el de Inés Arrimadas, que ha intervenido por Ciudadanos, criticando las "improvisaciones" y que no sea Pedro Sánchez quien comparezca en el Congreso por la crisis del Open Arms y ha defendido que la obligación de rescatar a los migrantes en el mar y llevarlos a puerto seguro es algo que "no tiene discusión". Además, le ha reprochado al Gobierno que intente arrogarse el "patrimonio" de la solidaridad. "La vicepresidenta es dada a patrimonializar el feminismo y el orgullo. La sociedad española es solidaria y sensible a los dramas humanos, siempre ha dado respuesta ejemplar, no es solo del PSOE", ha subrayado. Asimismo, Arrimadas ha centrado su discurso en las mafias y ha afeado a Calvo que solo las haya nombrado "una vez y al final" en su discurso inicial. En este sentido, ha pedido al Gobierno que lidere una solución europea contra estos traficantes.

NOELIA VERA

Podemos le ha preguntado "qué ha pasado" para pasar de hacerlo "tan bien" con el Aquarius a "decepcionar" con este caso. En ausencia de Irene Montero, la portavoz adjunta, Noelia Vera, ha recordado que "lo único ilegal en todo este asunto es dejar morir a personas en el mar" que, a su juicio, es lo que hizo el exministro Jorge Fernández Díaz al "lanzar las pelotas de goma en el Tarajal para que nunca llegaran". Además, ha preguntado a Calvo "qué ha pasado" desde la moción de censura, cómo han pasado "de hacerlo tan bien" con el Aquarius "a decepcionar a tantísima gente" con la gestión del Open Arms. Además, ante unas declaraciones de Alvarez de Toledo que ha reprochado a la portavoz de Podemos que el pasado martes "gimiera" lamentando tener que hacer venir al Congreso a Carmen Calvo, Nuria Vera ha ironizado. "No sé si gemir voy a gemir porque el hemiciclo y este tema es lo contrario a algo sexy", ha indicado, al tiempo que ha calificado el comentario de la portavoz del PP de "fuera de lugar".

También han intervenido en representación de sus partidos las debutantes como diputadas María Carvalho y Marta Rosique, de ERC, y Laura Borràs, de Junts per Catalunya. Y una portavoz más, en este caso veterana, Ana Oramas, de Coalición Canaria, en el primer pleno de la legislatura en el Congreso, que preside Meritxell Batet.