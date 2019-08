La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado en el Congreso que el buque español Open Arms, que permaneció 19 días en el Mediterráneo con más de cien migrantes a bordo, no quiso "en ningún momento" durante la crisis "venir a puerto español". Durante la comparencia en un Pleno extraordinario para informar de la gestión de la crisis del barco de la ONG Proactiva por parte del Gobierno en funciones, que fue un ofrecimiento del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez cuando desde la embarcación se alertó de su situación, el día 16 de agosto según Calvo.

Calvo ha argumentado que "la Comisión Europea ha reconocido en el reparto de estos migrantes que ha sido el Gobierno español el que ha hecho la respuesta humanitaria y de rescate para desbloquear una situación que estaba enquistada por los puertos cerrados de Italia".

Según el relato de la vicepresidenta, en ese momento el Gobierno español se puso en contacto con el italiano para pedir "ayuda y colaboración" ante una situación "complicada" en el Open Arms, y al no obtener respuesta de Italia, el Ejecutivo de Sánchez ofreció el puerto de Algeciras (Cádiz) porque tiene "los mejores instrumentos cotidianos" para atender a los migrantes que había rescatado el barco de la ONG. En su intervención inicial en el hemiciclo, en una comparecencia solicitada por Unidas Podemos, Calvo ha subrayado que el Open Arms había utilizado ya dos veces el puerto de Algeciras en las tres ocasiones en las que ha desembarcado en puestos españoles, pero que en la última crisis no lo pidió.

LOS OTROS CASOS

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que, ofrecieron el puerto de Valencia al buque Aquarius, de MSF y SOS Mediterraneé, con 629 migrantes a bordo, en junio de 2018, porque los responsables del barco les avisaron de que no aguantarían una noche más por la sobrecarga. "A una determinada hora de la tarde la sobrecarga del buque (del Aquarius), según nos trasladaba el responsable del mismo significaba una tragedia segura, esa misma noche. Esa fue la alerta que recibió el Gobierno: 'No pasaremos la tarde y la noche con la sobrecarga de peso de los inmigrantes'", ha explicado Calvo. A esa "determinada" hora de la tarde, según ha precisado, el presidente del Gobierno decidió pedir ayuda italiana y de la Armada Española para traer el Aquarius a puerto español, en concreto, a Valencia. El Gobierno, según ha precisado, "no tuvo 100 días ni 100 minutos" para decidir. "Nunca sabremos si esa tragedia hubiera sido cierta pero mejor no averiguarlo y el presidente del Gobierno decidió que no sería España quien consentiría una situación de semejante calado", ha subrayado la vicepresidenta en funciones. Además, ha asegurado que fue una decisión "honrosa para el nombre" de España porque "tuvo buenos resultados políticos". A partir de ese momento, según ha precisado, pudieron hacer llegar a los diferentes foros en la Unión Europea "que las fronteras españolas son fronteras europeas, que la presión que recibe España tiene que ser un problema europeo".