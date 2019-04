Montoro pide al PSOE una "sana abstención" para aprobar los presupuestos

Sobre la mesa, de nuevo, los Presupuestos Generales del Estado. Urge aprobarlos, dice el Gobierno, pero no dará un paso en falso. No los presentarán hasta que estén acordados. Si no salen adelante "sería una catástrofe", asegura Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Por eso Montoro pide a los socialistas que se abstengan. "No sólo se apoya, se puede uno abstener, que también es una sana condición en una votación política para que una ley salga adelante", asegura.

Pero el PSOE sigue cerrándose en banda. "Si a mi me preguntan en mi partido, no creo que haya que apoyar unos presupuestos de recortes cuando lo que necesita la gente es oxígeno", afirma Susana Díaz.

A pesar de que Mariano Rajoy quiere contar con los socialistas, ya reconoce que no será posible y se muestra comprensivo con la situación interna del partido. "Aún sin un entendimiento con el PSOE, que sería positivo, pero que yo entiendo también la posición del PSOE, se podrían aprobar los presupuestos", afirmaba el jefe del Ejecutivo.

Eso deja la pelota en el tejado del PNV, que de momento reconoce un acercamiento. Según Josu Erkoreka "por lo menos hay reuniones, si eso es un acercamiento, bueno. Pues aceptamos pulpo como animal de compañía",

El Gobierno sigue trabajando con la intención de aprobar los presupuestos antes de abril.