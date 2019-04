Monedero, sobre la supuesta crisis interna de Podemos: "Todo es parte de una guerra sucia"

El confundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha respondido en Espejo Público a las voces que dicen que hay una guerra interna en el partido. Monedero dice que se trata de "una guerra sucia" porque el sistema está "asustado porque se les ha roto el bipartidismo" y señala que tienen miedo de que nuevos partidos entren en el poder y puedan acceder a documentos y contratos que destapen su gestión a lo largo de los años.

Monedero cree que los antiguos partidos necesitan llevar a cabo la gran coalición, aunque señala que esto puede empeorar la situación.

Sobre las dimisiones que se produjeron este miércoles en Madrid, Monedero dice que "hemos crecido muy rápido" y "el edificio se tiene que asentar". Cree que es normal que se produzcan dimisiones y señala que todavía hay que acostumbrarse a un tipo de política típica del partido republicano en EEUU, en el que en las primarias debaten de manera intensa, pero una vez que hay que trabajar, no tienen problema en hacerlo juntos.

Defiende que los debates de los partidos políticos son "saludables" y se deben hacer públicos y señala que hay una diferencia entre la crisis socialista y la que está teniendo lugar ahora en su partido.

Preguntado sobre las discrepancias entre Iglesias y Errejón, Monedero afirma que no hay ningún tipo de problema entre los dos dirigentes y señala que "siempre que nos juntamos tenemos fricciones", pero insiste en que estos enfrentamientos "no son el comienzo de una fragmentación que justifique una gran coalición".

Sobre las informaciones de la parte más radical de Podemos que aseguran que no quieren seguir dialogando con el PSOE y en su lugar prefieren nuevas elecciones, Monedero dice que no confía en el PSOE porque ha mentido "sistemáticamente" en los últimos años y explica que los socialistas tienen miedo a renovarse, por ello si no se les fuerza a cumplir los pactos, no lo hará.

Pese a discrepar abiertamente con el PSOE, señala que los españoles no quieren nuevas comicios y defiende que "Podemos tiene la obligación de sentarse" aunque señala que "ha sido el PSOE quien se ha echado en brazos de la derecha".

Monedero señala además que Podemos hubiera obtenido un mejor resultado en las elecciones si los jóvenes exiliados hubieran podido votar, y si a esto se le hubieran unido los votos de Unidad Popular.

Sobre una posible coalición con Unidad Popular en caso de que se celebraran nuevas elecciones, Monedero señala que el partido nació "para reinventar ese espacio llamado la izquierda", e insiste en que es partidario "de la unidad popular" y cree que existen muchos elementos comunes entre ambas formaciones y señala que en alguna forma se van a encontrar cuando Izquierda Unida se reinvente.

El cofundador de Podemos ha defendido el discurso de Pablo Iglesias en el debate de investidura, en el que recordó al PSOE que "González tiene el pasado manchado de cal viva". Monedero ha instado "cuidadito con ese pasado, que no están muy limpios al respecto" y dice de Felipe González que es un "cara dura" y añade que es él quien "lleva todo el año insultándonos".

Sobre si los votantes de Podemos pueden estar decepcionados por la hoja de ruta que han tomado desde la formación morada, Monedero dice que el partido es transparente y "tiene en su página web todas sus cuentas" y señala además que todas las querellas han sido anuladas, en respuesta a quienes les acusan de haber recibido financiación por parte de Irán y Venezuela.

Reitera que los jueces han demostrado que no ha habido ningún tipo de financiación de Irán y Venezuela y por ello los jueces han rechazado las querellas y critica que los demás partidos "intenten echar estiércol" sobre Podemos.

Preguntado sobre los conflictos que han surgido en los círculos de Podemos en Galicia y Cataluña, Monedero explica que "vamos a tener muchas discusiones territoriales" y añade "eso es una señal de vitalidad".

En cuanto a un documento interno de Podemos en el que se aconseja a Iglesias no ser arrogante y se hace un análisis sobre la imagen del partido y del resto de líderes, el cofundador de Podemos señala que "Pablo estaba muy cansado, y gente que trabaja con él hizo ese informe", pero no cree que el líder de Podemos hiciera caso de todo. Sin embargo, señala que hay algo muy importante en este informe, la frase que dice que "Pablo Iglesias tienen que volver a ser Pablo Iglesias".