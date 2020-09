Moncloa muestra su disgusto tras revelar Pablo Iglesias sus discusiones con Pedro Sánchez

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, han evitado polemizar con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por desvelar que tuvo una discusión con Sánchez por no informarle de la marcha del rey emérito. Sin embargo, Calvo ha incidido en que una cosa es la coordinación en el seno del Gobierno, que ha calificado de buena, y otra distinta "es el estatus del presidente del Gobierno, que es muy diferente del resto de sus miembros, y de las relaciones que tiene con la jefatura del Estado".

No se habla de las conversaciones del Consejo de Ministros

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ambas han evitado precisar por qué se disculpó Sánchez con Iglesias, según ha dicho el vicepresidente, y no han respondido cuando se les ha preguntado si les causaba malestar que él sí la haya desvelado. En todo caso, ha dejado claro que ella no desvelará conversaciones del Consejo de Ministros, dado que todos los miembros del gobierno juran o prometer guardar el secreto de sus deliberaciones cuando toman posesión. Montero, por su parte, ha dicho desconocer las conversaciones de Sánchez con otros ministros. Ambas han tratado de incidir en que lo importante es que el Gobierno está "cohesionado" y ha elaborado un programa normativo a pesar de las urgencias que ha impuesto la pandemia. Calvo ha dicho no tener "ninguna queja" de la coordinación y ha asegurado que a sus efectos, como coordinadora de la Comisión de Subsecretarios, "todos los ministerios son iguales".

Diferencias sobre los presupuestos

Como el presidente del Gobierno en el Senado, la portavoz del Gobierno también ha insistido en su apuesta por negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con todos los grupos políticos, pese a que Iglesias ha pedido "no engañar a nadie" porque acordar con Ciudadanos es "inviable". Para Montero, lo que ha hecho Iglesias es "expresar de forma clara sus preferencias", que pasan por que los PGE los apoyen los mismos grupos que apoyaron la investidura, pero ella ha insistido en que hay que negociar con todos, incluido el PP, para que no "se borre de este momento histórico". "Todos compartimos que tenemos que hacer un trabajo arduo con todas las formaciones que apoyaron esta investidura, pero no solo", ha insistido Montero, abundando en la tesis de que el actual momento es "inédito", por la pandemia, y no pueden analizarse ni los presupuestos ni ninguna negociación "como si nada hubiera ocurrido". "Necesitamos máximo apoyo para nuestras cuentas públicas, para unos presupuestos progresistas e incluyentes sean capaces de recoger las aspiraciones de la mayor parte de hombres y mujeres", ha remarcado.

Nada pone en peligro el Gobierno de coalición

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, Izquierda Unida (coaligado en Unidas Podemos) ha negado un problema de "comunicación" en el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos y ha asegurado que las "diferencias" por la salida de Juan Carlos I de España, que provocó una "discusión fuerte" entre el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no va a poner "en tela de juicio" el "trabajo conjunto" del ejecutivo.