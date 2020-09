El ministro de Sanidad, Salvador Illa, adelanta que la cuarentena por coronavirus en España bajará de 14 a 10 días

España dará un paso adelante en la reducción de los días de cuarentena como han hecho países como Holanda y Suiza o Francia donde la han reducido a siete días. Se pasarán de los 14 días actuales a 10 días según ha adelantado el ministro de sanidad, Salvador Illa.

La cuarentena se reduce a 10 días

El ministro de Sanidad se ha referido al encuentro de la Comisión de Salud Pública que se reúne esta tarde de martes y que acordará rebajar la cuarentena de 14 a 10 días. Ese es el plazo que deberá n permanecer confinados los contactos estrechos de un caso confirmado de Covid-19, sin que sea necesario que tengan una PCR negativa. Illa lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, haya anunciado que Cataluña reducirá a partir de la semana que viene de 14 a 10 días la cuarentena de contactos estrechos por coronavirus.

Illa ha recordado que en la actualidad los protocolos establecen que las personas positivas por PCR pueden reducir de 14 a 10 los días de cuarentena, si en los últimos tres días la persona no presenta síntomas. En cuanto a los contactos estrechos, que no han dado positivo en una PCR, éstos pueden reducir la cuarentena a 10 días si en el décimo día hay una PCR es negativa. Illa ha asegurado "que hay un acuerdo amplio, sino unánime, en esta decisión y lo más probable es que se adopte".

Cataluña ya anunció que aplicaría esa reducción

Este martes Cataluña ha anunciado que reducirá a partir de la semana que viene de 14 a 10 días la cuarentena de contactos estrechos por coronavirus. En las últimas horas el president de la Generalitat ha pedido a los catalanes que no viajen a Madrid y ha pedido a Ayuso que los madrileños sin PCR negativa no viajen. La ministra portavoz ha pedido que no se estigmatice a ninguna comunidad.