La ministra de Transportes comparece hoy para dar explicaciones sobre el incidente del tren de Bejís

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el grave incidente que se produjo el pasado 16 de agosto en el interior de un tren en Bejís, Castellón.

Un Media-Distancia que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza se veía sorprendido por la cercanía de las llamas a la vía, algo que desataba la alarma en su interior. La maquinista detenía la marcha para cambiarse de cabina y regresar a la estación de Caudiel, una localidad cercana, pero algunos pasajeros salían del vagón, presas del pánico, y resultaban heridas, algunas de gravedad. Fue ahí cuando empezó un cruce de acusaciones entre Renfe, que apoyaba la versión de la maquinista, que afirmaba que los viajeros activaron los frenos de emergencia cuando se producía la marcha atrás, y algunos pasajeros, que aseguraban que la maquinista alertó de la peligrosidad y pidió que saliesen del tren.

Entre los heridos, algunos de ellos resultaron de gravedad y precisaron de ingreso hospitalario, por lo que la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer qué ocurrió realmente en el interior del vagón. Por el momento, esa investigación continúa abierta y ha podido acceder a la caja negra del Media Distancia. Todo apunta a que las puertas no se abrieron por parte de la maquinista y fueron los propios pasajeros los que activaron el freno de emergencia y huyeron por la cabina de la conductora.

Al parecer, los pasajeros habrían seguido las instrucciones de una mujer, a la que habrían confundido con la maquinista, algo que explicaría la versión de algunos testigos que aseguran que fue la propia trabajadora de Renfe la que instó a bajar del tren.

No obstante, la principal incógnita es por qué la circulación ferroviaria seguía abierta a pesar de la cercanía y virulencia de las llamas de un incendio forestal que ya llevaba varios días activo. Desde Adif, la encargada del control y seguridad de las vías, aseguran que no tenían constancia alguna, que no habían recibido información sobre la cercanía del incendio a las vías y que, además, se cumplieron todos los protocolos.

Por su parte, los Bomberos sostienen que la comunicación entre los Servicios de Emergencia fue constante y explican que poseían la misma información que se tenía en el puesto de mando. A pesar de ello, hay quien habla de una falta de coordinación entre administraciones, por lo que algunos partidos políticos, como el Partido Popular, pidieron la comparecencia urgente de la ministra de Transportes en el Congreso de los Diputados. Otros grupos parlamentarios, incluido el PSOE, votaron a favor y subrayaron que era "necesario aclarar" lo ocurrido, si bien destacaron que aún hay una investigación judicial abierta. Es por ello que, este miércoles, se celebrará una comisión extraordinaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde Raquel Sánchez ofrecerá más información sobre el grave incidente.

En esta comparecencia, también se abordará la problemática de retrasos en la red ferroviaria de Extremadura, así como los planes diseñados para la comunidad.