Miles de personas exigen en San Sebastián la liberación de Uribetxebarria

Varios miles de personas se han manifestado hoy en San Sebastián para exigir la puesta en libertad del preso de ETA enfermo Iosu Uribetxebarria y la modificación de la política penitenciaria en una marcha convocada por el colectivo Herrira, de apoyo a los reclusos de la organización terrorista.

En la manifestación, que los colectivos de la izquierda abertzale convocan todos los años horas antes del inicio oficial de las fiestas de Semana Grande de San Sebastián, han participado el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, el alcalde de la ciudad, Juan Karlos Izagirre (ambos de Bildu) y dirigentes de la antigua Batasuna como Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Pernando Barrena, Iñigo Iruin y Joseba Álvarez, entre otros.

También han asistido los secretarios generales de los sindicatos vascos ELA y LAB, Adolfo Muñoz y Ainhoa Etxaide, respectivamente. La marcha había sido autorizada por el departamento vasco de Interior, que modificó el recorrido para que no discurriera por el recinto festivo en el que a las 19:00 horas se lanzará el tradicional cañonazo que da inicio a las fiestas de Semana Grande.

Interior recordó además a los convocantes la obligación de no exhibir fotografías de presos, lo que no ha ocurrido, y de no emplear lemas que significaran enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

Del mismo modo, la Audiencia Nacional rechazó las peticiones de Dignidad y Justicia y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de que prohibiera la marcha, al tiempo que ordenó a las Fuerzas de Seguridad que la vigilaran para impedir que se cometieran delitos en su desarrollo.

La manifestación ha partido a las 17:30 desde el barrio donostiarra de Sagüés tras una pancarta con el lema en euskera en favor "de todos los derechos" y que exigía el traslado al País Vasco de los reclusos de ETA, entre gritos que reclamaban la liberación de Uribetxebarria, ingresado en el Hospital Donostia aquejado de cáncer.

El caso de este preso, condenado por participar en el secuestro de José Antonio Ortega Lara y que el pasado miércoles inició una huelga de hambre, ha centrado las reivindicaciones de la manifestación. Al término de la marcha, el representante de Herrira Agustín Rodríguez ha leído un comunicado en el que ha denunciado que los gobiernos español y francés "no han dado ningún paso positivo" para "acabar con las leyes de excepción".