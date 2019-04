Los miembros de Junts Pel Sí discrepan en los plazos acordados para alcanzar la independencia

Una semana después de la llegada de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat afloran las primeras diferencias de fondo entre los dos socios de Gobierno.

La parte de Convergència, con el presidente catalán a la cabeza, sostiene que no habrá Declaración Unilateral de Independencia y que el horizonte de 18 meses para celebrar un referéndum constituyente no es una fecha cerrada.

Esquerra no está de acuedo y presiona para cumplir el plazo que quedó plasmado por escrito en el programna electoral de "JuntsPel Sí".



La consellera de Presidencia, Neus Munté dijo que es "absurdo" encorsetar la legislatura catalana en 18 meses porque "no por correr, lo haremos mejor" y ha asegurado que ello no implica "ninguna renuncia" sobre el resultado final.

Para Munté sería "óptimo" aprobar los presupuestos de la Generalitat con el apoyo de la CUP

Munté ha dicho que el objetivo es tan grande que sería "absurdo" perder más tiempo del imprescindible hablando sobre si son 16, 18 ó 20 meses y ha insistido en que se necesita ampliar la base social del independentismo, por lo que es "importante hacer las cosas bien hechas".

Para Munté sería "óptimo" aprobar los presupuestos de la Generalitat con el apoyo de la CUP porque el plan de choque social aprobado contiene medidas que así lo requieren, pero ha dicho que el acuerdo no habla explícitamente de los presupuestos, aunque cree que "está en la mente de todos" tirarlos adelante.

Sobre los meses de negociaciones con la CUP, ha señalado que hubo momentos de bloqueo importante, "incluso de un cierto chantaje", que finalmente se superó y en los que, en algún momento, ella se sintió un poco "utilizada" cuando su nombre salió como sustituta de Artur Mas.

En cambio, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha dicho que la independencia se puede hacer en 18 meses y que su compromiso es intentarlo porque es un "tiempo razonable" y responde a la hoja de ruta soberanista.

También ha explicado que, desgraciadamente, la independencia no solo depende de la voluntad de la Generalitat, también depende del Parlament, de la estabilidad parlamentaria, el Estado o de los mercados.

Para Junqueras, hay que intentar crear la Seguridad Social catalana y la Hacienda propia en estos 18 meses, pero hay que ser conscientes de que se enfrentarán a "enormes dificultades".