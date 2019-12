Ya hay Congreso, falta el Gobierno

La diputada socialista Meritxell Batet ha sido elegida presidenta del Congreso para la XIV Legislatura al imponerse en la segunda votación a la 'popular', Ana Pastor. En concreto, la electa del PSC ha cosechado 166 papeletas frente a los 140 votos que ha logrado su rival 'popular'. Las dos se batieron en una segunda ronda para la elección de la Presidencia del Congreso al haber sido las más votadas en la primera, en la que ninguna logró la mayoría absoluta requerida.

En esta segunda votación, Batet no ha añadido más votos que los cosechados en la primera, incluso a perdido uno, pero Pastor sí ha conseguido más apoyos al atraerse el de los 52 diputados de Vox. Los de Santiago Abascal ya no podían volver a votar a su candidata a la Presidencia, la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona, que no pasó a la segunda ronda porque en la primera sólo había logrado el apoyo de sus 52 parlamentarios y quedó por detrás de Batet y Pastor.

Los diputados han votado mediante papeleta en urna, como establece el Reglamento. Al finalizar el llamamiento, el presidente de la Mesa de Edad, el socialista Agustín Zamarrón, ha preguntado si alguna de sus señorías no había votado y la diputada de la CUP Mireia Vehí ha se la levantado alegando que no había sido llamada. Así las cosas, Zamarrón le ha dado permiso para bajar a introducir su papeleta en la urna, le ha pedido perdón por el error: "Perdónenos porque no sabe más el demonio por viejo, sabe menos". Después ha procedido la recuento.

Día de reencuentros, de estreno para muchos diputados, de saludos y de repetir la pregunta de la anterior legislatura: ¿será posible que haya una investidura? Es la gran incógnita después de repetir las elecciones y de unas negociaciones que no avanzan todo lo que quisiera Pedro Sánchez.