Meritxell Batet: "No puede pasar ni un día más para que un nuevo Gobierno aborde las urgencias de nuestro país"

Meritxell Batet, la secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha visitado este domingo una residencia de personas con discapacidad intelectual en Móstoles (Madrid), ha considerado "fundamental" que se constituya un nuevo Gobierno "lo antes posible".

"Es urgente, no puede pasar ni un día más para que un nuevo Gobierno, un Gobierno sensible de cambio aborde las urgencias y emergencias que están viviendo día a día tantísimas personas en nuestro país", ha recalcado la socialista, quien ha incidido especialmente en la necesidad de "recuperar" la Ley de Dependencia. Se ha referido también al "drama humanitario" de los refugiados y ha hablado de política "errónea" por parte de la Unión Europea para proteger a estas personas, al tiempo que ha señalado que el Gobierno español "no acaba de tener una posición" como la que le gustaría a su partido.

Por eso, ha explicado que el grupo parlamentario del PSOE ha sido el primero en pedir la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados para que escuche a todos los grupos y lleve una posición consensuada al próximo Consejo Europeo. Batet ha argumentado que se trata de una política "extremadamente delicada, porque afecta a vidas humanas", y, por tanto, que es "imprescindible" acudir con un planteamiento común que represente a la inmensa mayoría de los españoles y, no, con uno exclusivamente de un Gobierno que está en funciones. "En ello va no sólo la dignidad de España, sino también la dignidad de Europa, cuyos principios se pondrían ver en entredicho si no salimos de este Consejo Europeo con una posición digna, ética y legal", ha concluido.