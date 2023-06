En medio del quita y pon de banderas LGTBI el Ayuntamiento de Valladolid no colocará la pancarta pero sí iluminará la fachada

Sin pancarta reivindicativa y sin la presencia de los concejales de Vox que forman parte del equipo de Gobierno, así ha celebrado el Ayuntamiento de Valladolid el acto institucional por el Día Internacional del Orgullo LGTBI.

El nuevo regidor vallisoletano, Jesús Julio Carnero del PP ha estado acompañado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y con presencia de gran parte los concejales de la corporación municipal a excepción de los tres ediles de Vox.

El acto ya estaba "diseñado" por el equipo de Gobierno anterior del PSOE y VTLP. Los actuales dirigentes han querido al mantener la celebración dejar claro su "compromiso" con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Aunque el propio regidor reconoció que existe una cierta discusión con sus socios de gobierno.

Carnero se ha referido más a la no colocación de la bandera LGTBI o una pancarta en referencia al movimiento en el balcón de la Casa Consistorial que a la ausencia de sus socios de gobierno en el acto. Al respecto el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento "no va a volver a poner ningún tipo de pancarta o bandera de ningún tipo sea la que fuere" ya que cree que se aplica "igualdad de trato", al tiempo que se ha referido a que ha habido sentencias judiciales que "hablan de la no posibilidad de establecimiento de estas banderas en edificios oficiales".

Aunque no habrá bandera, sí ha indicado el regidor que esta tarde y noche el Ayuntamiento procederá a iluminar con los colores del arcoíris tanto la fachada de la Casa Consistorial como la Cúpula del Milenio y uno de los espacios jóvenes de la capital.

Carnero ha lamentado que el primer acto en el que se pone en práctica esta forma de proceder por parte del nuevo equipo de Gobierno sea con el colectivo LGTBI, ya que defiende su compromiso en este sentido "en otras instituciones" .

No es la única polémica por este tema en la comunidad ya que en las Cortes de Castilla y León la polémica está mas encarnizada, por segundo año consecutivo Vox, que la preside, se niega a colgar la bandera del Orgullo Gay y como protesta el PSOE ha desplegado una de 50 metros en la fachada de sus despachos.

El presidente de las Cortes, de Vox, amenaza con mandar a las fuerzas de seguridad si no se quita la bandera y también con acciones legales aunque Tudanca acepta el desafío y dice que no se quitarán hasta el jueves.