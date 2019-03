Mascarell: "No he podido hablar en el Senado, es una expresión de cómo se entiende el diálogo en algunos ámbitos la política española"

El representante de Carles Puigdemont en el Senado, Ferrán Mascarell, ha explicado que no ha intervenido en la comisión del Senado porque no le han dejado porque "no hay ningún motivo que impida hacerlo y finalmente no han querido que fuera".

"Cuando he entrado en la sala me han dicho que habían decidido que no podía ser, no tiene importancia, pero es una expresión más de cómo se entiende el diálogo en determinados ámbitos de la política española", explicaba Mascarell, que añadía que él nunca se sale de un lugar donde pueda hablar, dialogar y razonar y subraya que "nunca he hecho nada que no sea a favor del diálogo" porque "he salido porque no me han dado la palabra a pesar de que me han invitado a entrar en la sala".

Sobre la política de Carles Puigdemont en el último mes, en el que ha titubeado sobre algunas decisiones, Mascarell ha señalado que esta política "tiene que ver con la voluntad de Puigdemont y del Gobierno catalán de apurar hasta el último momento la posibilidad de hablar y entablar diálogos efectivos que cambien el estado de las cosas" y lamenta que "se reconoce mucho más esa política heroica que nunca titubea y que impone su criterio al precio que sea" aunque señala que "no sé si es adecuada para resolver problemas".

Mascarell ha indicado que seguramente el independentismo y el Gobierno catalán han cometido muchos errores, pero señala que "si en la política española hubiera habido un deseo de dar con un mecanismo para deshacer el nudo, se hubiera podido deshacer".