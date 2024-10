Las primeras palabras de Manuela Carmena sobre Errejón: "¿Cómo es posible que en una mente haya esta actitud?"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha pronunciado sobre la dimisión de Iñigo Errejón. A la que fue su compañera de partido en Más Madrid le parecen "terribles" los hechos de los que se acusa al exportavoz de Sumar. "Tenemos que reflexionar sobre por qué pasan estas cosas y profundizar", ha comenzado en unas declaraciones para Antena 3 Noticias hace tan solo unos momentos.

"Qué horror y qué tristeza. ¿Cómo es posible que pasen estás cosas? ¿Cómo es posible que en una mente haya esta actitud?", ha lamentado Carmena, que insiste en que "hay que buscar qué ha fallado". "Yo siempre he sido muy partidaria de que el político tiene que ser ejemplar... En un líder político no solo hay que pedir no solo la agudeza intelectual, el racionalismo y la capacidad de análisis, sino también lo emocional", ha apuntado.

Carmena ha asegurado no haber tenido relación con él "desde hace mucho tiempo". "Estuvimos juntos en política, pero nada más. Le he podido ver una vez o dos desde que dejé la plataforma. No tengo relación personal con él", ha afirmado. "Le traté muy poco pero me parecía una persona con una capacidad intelectual enorme, con una percepción de la realidad muy acertada y con un discurso muy claro y seductor", ha explicado.

Al ser preguntada sobre el posible silencio de Sumar, la exalcaldesa ha respondido que no cree que la formación haya ocultado nada. "Yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido", ha dicho. Y ha añadido que, "por las actuaciones que han tenido hasta ahora, creo que si tendrán un afán en esclarecer lo sucedido y tomar medidas".

Comunicado en redes sociales

Ya hace unas horas la exalcaldesa de Madrid rompió su silencio sobre la dimisión de Errejón y emitió un comunicado en redes sociales en el que admitía la decepción que sintió al recibir la noticia y en el que aseguró que "nunca pudo pensar ni oír nada relativo a ese comportamiento".

"Me preguntan muchas personas sobre lo que me parece la noticia de la dimisión de Iñigo Errejón como consecuencia de comportamientos machistas y denuncias de mujeres por malos tratos y o violencia. Pues claro. Me parece horrible", comienza el escrito, en el que asegura que nunca pensó ni escuchó "nada relativo a ese comportamiento".

"Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud", continuaba el comunicado. "Lo primero, desde luego, fue un gran shock. Luego pensé que debía reflexionar sobre lo sucedido", sigue.

"Me atrevo a sugerir que debemos conocer de los políticos, no solo su lucidez política e intelectual, sino también su inteligencia emocional. Es decir, debemos saber de su inteligencia emocional, de su sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren", zanjaba.

Comunicado de Manuela Carmena | Instagram @manuelacarmenac

