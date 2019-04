Mas se echa a un lado pero no da por terminada su carrera política

En septiembre de 2012, en el Palacio de la Moncloa, Artur Mas intentó forzar un pacto fiscal que el Gobierno no aprobó por ilegal. Comienza así el viraje hacia la independencia.

El presidente de la Genralitat se apropia de la Diada y, tras año y medio de legislatura, adelanta los comicios con una sola idea: "El pueblo de Cataluña quiere decidir libremente su futuro".

Tras esto, recibe su primer revés en apoyos perdiendo 12 escaños, pero esto no le frena. Pacta con su hasta entonces, rival politico, Esquerra Republicana, con un solo objetivo: una hoja de ruta que desemboque en un referendum soberanista, a celebrar un 9 de noviembre.

De nada sirve que el tribunal constitucional lo declare ilegal. Mas saca las urnas. Su desafío al estado no tiene vuelta atrás. En enero de 2015 anuncia - de nuevo- un adelanto de elecciones y que se presentará en una lista conjunta con independentistas.

Esto finiquita su relación con Unió tras 37 años. La ruptura entre Mas y gobierno también es total. El presidente radicaliza su discurso y tampoco duda en faltarle el respeto a las instituciones del estado. Lo hizo en la final de la copa del rey y también en la diada de este año.

El 27S Junts pel Sí no consigue la mayoría absoluta y tras meses de negociaciones con la CUP, Mas da un paso al lado pero no se retira de la política. Se pone a disposición del nuevo presidente de la Generalitat y deja en el aire si mantendrá su acta de diputado. De momento se dedicará a refundar su partido y no descarata ser candidato en unas próximas elecciones.