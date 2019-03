Mas se ve "en un camino peligroso" y Rajoy apela a la unidad en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que él se ha instalado "en un camino personalmente peligroso" con el debate soberanista. Artur Mas lo ha justificado porque en este proceso soberanista debe enfrentarse con la fuerza que tiene un Estado.

"He notado en mis carnes que me he puesto en un camino personalmente peligroso", ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

Según él, es "evidente que hay un conflicto" entre Cataluña y el Estado, por lo que pide votar para resolverlo, y ha lamentado que el Gobierno central opte por imponer sus tesis, que en su opinión son absolutamente minoritarias entre los catalanes.

"Me veo más como el presidente del referéndum que como el de la independencia"

En un encuentro este miércoles en Barcelona con corresponsales extranjeros, Mas aseguró que convocará un referéndum no vinculante sobre la independencia de Cataluña "dentro de un marco legal" y ha adelantó que si el Gobierno central lo bloquea irá a unas elecciones plebiscitarias.

Mas dice que no iba a esperar a Rajoy porque no le avisó del viaje

"La consulta se va a convocar, y dentro de un marco legal. El Gobierno central puede intentar anularla. Pero eso no depende de mí", indicó Mas.

Rajoy evita encontrarse con Mas

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado a la unidad para salir de la crisis y ha subrayado, en un discurso pronunciado en Barcelona, que "nadie debería obstruir esta senda" sin explicar "los costes de caminar en sentido contrario".

"Encerrarse en sí mismo y permanecer inmóvil ante los cambios son ingredientes seguros para el fracaso en ese nuevo siglo; en cambio, abrir camino en el exterior, ganar tamaño e innovar son claves del éxito que indican la actitud vital que deberíamos asumir con ilusión", que es precisamente "lo que estamos haciendo juntos", ha dicho durante el Foro de Marcas Renombradas Españolas. A su juicio, "nadie debería obstruir esta senda sin explicar por lo menos los costes de caminar en sentido contrario".

Durante su intervención, Rajoy ha enumerado los datos económicos positivos que, a su juicio, demuestran que España está iniciando la recuperación, los cuales están "devolviéndole rápidamente el justo reconocimiento internacional".

Además, ha insistido en la importancia de la unidad para que el país consiga sus objetivos, señalando que "nuestro futuro juntos no conoce fronteras". "Probablemente, para ir rápido pueda ser mejor ir solo, pero para llegar lejos es mejor ir bien acompañado", ha asegurado.

Al referirse a la internacionalización de las empresas españolas, el presidente ha indicado que actualmente se tiende "imparablemente" a "la desaparición de las fronteras" y por eso el Gobierno ha puesto en marcha "un sinfín de iniciativas" para fomentar su proyección en el exterior, como aquellas destinadas a "eliminar cualquier clase de traba o barrera que compartimente nuestro talento o dificulte la libre circulación de nuestros proyectos en el mercado doméstico o internacional".