Mas afirma al 'New York Times' que habrá 9-N sólo "dentro de la legalidad"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha asegurado que "el único plan es votar el 9 de noviembre", aunque considerará "todas las vías posibles dentro de la legalidad". Lo ha dicho en una entrevista concedida a 'The New York Times' el pasado martes, en la que Mas también habla de la posibilidad de convocar unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario, pero añade que esta vía ahora no está encima de la mesa.



Mas insiste en que en estos momentos "no hay plan B" pero insinúa que no llevará al país a una crisis institucional manteniendo la consulta si ésta es declarada ilegal. Sin embargo, lamenta que el Gobierno central, en vez de dialogar, haya creado un clima de "hostilidad institucional, que no es normal en una democracia española que debería haber madurado".



El objetivo, ha dicho Mas, es mantener el acuerdo entre el Govern y los partidos que apoyan el 9-N para encontrar una "manera" de garantizar que pueda celebrarse. "El que lucha puede ganar o perder, pero quien no lucha ya ha perdido", afirma.



"Tenemos un tercer instrumento, que no queremos utilizar hoy en día", reconoce en alusión a un eventual adelanto electoral. Mas asegura que unos comicios plebiscitarios son una opción que está "en un cajón que está cerrado en este momento", y que sólo se abriría siempre que haya consenso entre los partidos que apoyan el 9N.



Mas ha considerado que él ha evolucionado, "al igual que la mayoría de la sociedad catalana" y ha destacado que desde Cataluña se ha hecho todo lo posible para lograr un buen encaje con el resto del Estado, algo que no se ha conseguido.