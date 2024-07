Marta Rovira quiere volver a Cataluña este sábado por la mañana tras 6 años huida en Suiza

Marta Rovira ve su regreso a Cataluña muy cerca. En una entrevista con Rac 1 ha asegurado que le gustaría volver de cara a este sábado por la mañana. La secretaria general de ERC se ha mostrado muy emocionada y tiene muy claro cuáles van a ser sus primeros pasos.

Lo primero que hará al volver a Cataluña será pasar por Vic para visitar a sus padres, y después tratará de asistir a la asamblea de mujeres de ERC "si todo concuerda y es posible hacerlo".

Rovira huyó de la justicia española en 2018 y se instaló en Suiza. A través de un comunicado ella misma difundía su decisión: "Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El camino del exilio" señalaba en aquel entonces.

Ahora, 6 años después, con indultos concedidos, una ley de amnistía aprobada y después de que la Audiencia Nacional haya invalidado todas las diligencias que el juez instructor Manuel García Castellón acordó en la causa de 'Tsunami Democràtic' con posterioridad al 29 de julio de 2021, la dirigente pone fecha de vuelta.

ERC señalaba tras conocer la decisión de la AN que con ella todas las personas encausadas con posterioridad al 29 de julio de 2021 quedan exoneradas de la causa, como es el caso de Rovira, y añadía que lo mismo debería pasar con el diputado republicano Ruben Wagensberg y el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Rovira ha advertido que "también hace falta ver las reacciones" de las acusaciones particulares que han ido apareciendo en la causa estos últimos meses.

Preguntada si seguirá con su residencia en Ginebra, Rovira ha apuntado que estos próximos días tomará "muchas decisiones" para ver como se organiza, si bien cree que no las puede tomar ni hoy, ni mañana ni pasado mañana. "Las tendremos que tomar los tres de casa, porque aquí hay muchas cosas que cuentan, ¿No?".

Rovira también analizó el tablero político que las elecciones catalanas dibujaron el pasado 12 de mayo. Sobre las negociaciones de ERC y PSC para una hipotética investidura de Salvador Illa se ha mostrado optimista y ha asegurado que van bien y que, de momento, no han encontrado ningún obstáculo y se han "ido escuchando las dos partes".

Sobre su fututo político, Rovira, ha rechazado seguir en el puesto tras el congreso convocado para el próximo 30 de noviembre: "No lo haré porque creo que, para mí, y lo he explicado muchas veces, es el fin de una etapa". Eso sí, ha manifestado que tiene ganas de "ayudar a una nueva generación de liderazgos, que tenga ganas, por ejemplo, de estar en el puesto de la secretaria general".

"Creo que generar dependencias no es bueno, pero sí de dejar el aprendizaje que yo he tenido, para que nadie tenga que empezar de cero, sino que estos aprendizajes puedan ir generando un poso" ha defendido a la par que reitera que su objetivo es "pasar el relevo", pero no encabezar una futura candidatura de su partido.

