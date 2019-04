Maroto: "Me parece que dice poco de Sánchez el negarse a sentarse con el PP"

Javier Maroto, vicesecretario del PP, ha confirmado, respecto al debate de investidura, que "el PP ha emitido una posición de coherencia y es que el debate de investidura, el que tiene los apoyos explica el Gobierno y el programa que quiere hacer" y "ojalá el PSOE no estuviese en el bloqueo del 'no es un no' y pudiésemos hablar para que lo que dijeron las urnas pudiese llevarse a una investidura".

En una entrevista en Espejo Público, Maroto considera que "nadie le ha dicho a Pedro Sánchez que para cambiar la Constitución hace falta un mínimo de diputados en el Congreso y en el Senado, que no tiene el PSOE, y vender un gobierno de cambio sabiendo que no se puede hacer con el partido al que se niega al diálogo es faltar a la verdad".

En su opinión, "negar la voz a siete millones de personas dice poco" de Pedro Sánchez y, aunque le parece "extraordinario que se siente con otras fuerzas", sostiene que "dice poco el negarse a sentarse para poder ver qué puntos de unión hay con el PP que tiene siete millones de votos y ha ganado las elecciones".