Maroto cree que Sánchez "ni gobierna ni deja gobernar" al especular con la investidura

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha opinado en Bilbao que "si el ofrecimiento (de Gobierno de coalición) de Podemos al PSOE es sincero, Pedro Sánchez tendrá que aceptar ser designado por el Rey candidato a presidir el Gobierno de España". Maroto ha realizado estas consideraciones antes de participar en Bilbao en la reunión de la Junta directiva del PP de Bizkaia que ha analizado la situación política.

El vicesecretario del PP ha señalado, en relación con la segunda ronda de consultas que iniciará el Rey, que si el viernes el líder del PSOE, Pedro Sánchez "dice que no a ser designado candidato a la presidencia del Gobierno, va a pasar a la historia por ser el primer político que acaba su carrera antes de empezarla". "Y, además, -ha proseguido-, se le aplicará el refrán del 'perro del hortelano' que 'ni come ni deja comer', en este caso, ni gobierna ni deja gobernar, y eso sería una posición que rozaría el absurdo". "Entonces -ha resumido-, si parece que tienen la intención de forjar un acuerdo con la izquierda radical y los independentistas, lo lógico sería que el viernes aceptase la propuesta del Rey de ser candidato a la presidencia del Gobierno y que muestre sus cartas a los españoles".

Maroto también ha criticado la, en su opinión, pretendida "vocación" social de Podemos de "estar con los que peor lo están pasando", porque "cuando todo el mundo consideraba que eso se traduciría en que pedirían gestionar el Ministerio de Educación, el de Sanidad, o el de Asuntos Sociales, lo que hemos visto es que han pedido Interior, Defensa, Televisión Española y el CNI, además de la Vicepresidencia". "Esto demuestra que lo social a Podemos le importa muy poco y que lo que quiere es, como ha sucedido en otros países como Venezuela, tener control sobre las estructuras del Estado que es lo que significa gestionar Interior, Defensa, la televisión y el CNI", ha enfatizado.

El vicesecretario del PP ha emplazado al PSOE a "que no se deje humillar por una oferta como esa" y a que "todas esas voces que hay en el PSOE, especialmente todas las que no se están pronunciando y significan un silencio clamoroso, pongan orden en el PSOE y que se hagan respetar". Ha advertido, por último, de que el partido de Pablo Iglesias "está jugando" con el hecho de que "Pedro Sánchez o es presidente del Gobierno o no es nada".