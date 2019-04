Maroto: "Confiamos en que Pedro Sánchez deshoje la margarita y diga qué parte de su discurso es una contradicción"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del PP, cree que el líder socialista Pedro Sánchez se contradice en su discurso. "No se puede decir 'no es no' y a la vez asegurar que no va a haber unas terceras elecciones", señala. Maroto espera que Sánchez finalmente "deshoje la margarita".