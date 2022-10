Maroto acusa a Calviño de "no ser creíble" y la vicepresidenta acusa al PP de hacer "realismo mágico"

En plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la oposición sigue pidiendo al Gobierno que rectifique en las cuentas ya presentadas "por el bien de España" y acusa al Ejecutivo de hacer "fallidas" previsiones económicas.

Este martes, el Senado ha albergado una nueva sesión de control en la que se han producido varios rifirrafes. Uno de ellos, entre la la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el actual portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto.

El popular ha preguntado a Calviño si tenía prevista alguna novedad para facilitar a las familias llegar a fin de mes y ha acusado a la vicepresidenta de no estar a la altura.

"Las familias y quienes generan riqueza en este país se merecen al mando algo mejor que su hoja de servicio, señora Calviño. Hace falta alguien en economía que sea riguroso y usted no lo es. Que sea creíble y usted no lo es. Y alguien que sea responsable y, definitivamente y con los datos que hemos conocido hoy, usted no lo es", ha asegurado Maroto mientras la bancada popular aplaudía enérgicamente.

Calviño señala al PP de votar en contra de las medidas "positivas" para España

Calviño, sin embargo, ha sido tajante. Ha acusado al PP de votar "sistemáticamente en contra de todas las medidas que son buenas y positivas para la economía" y ha recordado a Maroto, poniendo como ejemplo la dimisión de Liz Truss, que la bajada de impuestos no es la solución en estos momentos.

"Los que lo tienen complicado es ustedes, señorías del Partido Popular, que empezaron con el realismo mágico de decir que bajar impuestos sube la recaudación y han visto cómo sus medidas estrellas de bajadas de impuestos masivas se han llevado por delante al Gobierno británico", ha espetado Calviño.