PSOE y Podemos llegan a un acuerdo 'in extremis' para aprobar los Presupuestos Generales del Estado

A primera hora de este martes los partidos del Gobierno de coalición han alcanzado un acuerdo 'in extremis' sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

Según ha informado a Secretaría de Estado de Comunicación, la alianza se formalizará hoy en una reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.

En Twitter la ministra ha recordado que el Ejecutivo lucha por aumentar las políticas sociales: "Son cuentas públicas que aportan certidumbres, que afrontan con valentía el efecto de la inflación y que consolidan la protección social y del tejido productivo que el Gobierno está impulsando", ha dicho.

Además, ha explicado algunos puntos del acuerdo: "Incrementaremos el salario de los empleados y empleadas públicas hasta un 9,5% en 3 años, recuperando derechos y mejorando sus condiciones laborales. Este importante paso, fruto de un acuerdo con las organizaciones sindicales, beneficiará a más de 2.700.000 personas. Estos presupuestos son también los de la igualdad y los derechos de las mujeres. Incrementamos las partidas destinadas a las políticas de igualdad, especialmente para el Plan de inserción de víctimas de trata y el Programa Corresponsables", ha detallado.

Durante la negociación presupuestaria los socios también han pactado una mejora de las prestaciones para desempleados.

"Profundas diferencias"

Antes de alcanzar un acuerdo, los socios de Podemos habían reconocido que existían "profundas diferencias" para aprobarlos y que aún se estaban cerrando algunos "flecos": "Soy franca y me dejaré la piel, pero a veces me pregunto cómo en un Gobierno progresista hay que debatir cosas que parecen obvias. No comparto nada esta manera de negociar", había anunciado la vicepresidenta segunda.

Los 'morados' pedían incluir una ampliación de 24 semanas a los permisos de maternidad y de paternidad, así como un 'cheque' bebé para todas las familias, sean o no las madres trabajadoras activas, y una limitación a los precios del alquiler.