Marlaska responde a Yolanda Díaz tras decir que le habría destituido por lo de Melilla: "El mejor sitio para referir algo es estar aquí"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido este lunes a las declaraciones que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, realizó en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta. Díaz dio a entender en esta entrevista que, en el caso de que ella hubiera sido presidenta del Gobierno cuando se produjo el suceso de Melilla -en el que murieron 23 inmigrantes durante el salto a la valla-, hubiera obligado a Marlaska a dimitir de su cargo.

Yolanda Díaz lo tiene claro: elegiría para el cargo de ministro del Interior a alguien que "haga cumplir los derechos humanos en nuestro país y cualquier lugar del mundo". "No se puede jugar con los derechos humanos", subrayó la candidata de Sumar a las próximas elecciones generales.

"Uno tienen que asumir responsabilidades porque eso dignifica mucho tanto a la política como a la persona"

En palabras de la propia Díaz, lo ocurrido en Melilla fue "intolerable", de ahí que, en una clara alusión a Marlaska, "uno tienen que asumir responsabilidades porque eso dignifica mucho tanto a la política como a la persona".

Ante los términos en los que se ha expresado la vicepresidenta segunda, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que Yolanda Díaz en ningún momento le ha comentado en privado que no le habría mantenido en el cargo en caso de ser ella la presidenta. "No me lo ha comentado y tengo una buenísima relación con ella", ha dicho el ministro.

"El mejor sitio para referir algo sobre ese extremo es estar aquí hoy en Melilla"

"El mejor sitio para referir algo sobre ese extremo es estar aquí hoy en Melilla", ha continuado Marlaska, que está, precisamente, de visita en Melilla. A lo que ha añadido que "desde el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado el objetivo principal es la protección de los derechos y libertades fundamentales con exquisito respeto a los derechos humanos".

Guerra entre Podemos y Sumar

Guerra abierta. Si de algo ha servido la entrevista de Yolanda Díaz en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta es para confirmar que la relación entre Podemos y Sumar, o lo que es lo mismo, entre Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra con Yolanda Díaz atraviesa uno de sus peores momentos. Las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y sus continuas referencias a su antecesor han levantado ampollas y provocado, casi de forma automática, una cascada de respuestas que sirven de termómetro para certificar lo alejadas que están las posiciones políticas entre ambos espacios.

"No creo que Yolanda Díaz esté contenta. A todos nos ha pasado lo de hacer una entrevista mala".

Primer protagonista: Pablo Iglesias. El exsecretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno ha confesado que no quiso ver en directo la entrevista para poder irse a dormir "sin amarguras". Pero terminó viéndola. Respuesta: las palabras de Díaz "alejan aún más a Yolanda y a Sumar de Podemos". Así lo ha escrito en un artículo en un diario digital y también lo ha subrayado en declaraciones en Rac1. "No sé en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer a que nos vaya bien en las elecciones. No creo que ella esté contenta hoy. A todos nos ha pasado lo de hacer una entrevista mala".

Los dardos de Iglesias han sido evidentes y no ha querido ahorrarse ni una idea en su defensa de Podemos. "La izquierda que representa Sumar es legítima y necesaria", ha asegurado, "pero sin lo que representa Podemos será imposible seguir avanzando. Ambos espacios deben caminar juntos electoralmente, pero sin negar que son diferentes". Es más, sobre las críticas de Yolanda Díaz a su machismo, Iglesias reconoce que le han dolido, pero ha insistido en que no va guardar silencio por mucho que se lo recriminen. "Estoy acostumbrado a que me digan autoritario y machista y a que me digan que me calle. Lo que no termino de entender es en qué ayuda todo esto ahora a construir la unidad".

Incluso ha defendido su papel fuera del partido, que Díaz criticó en la entrevista con Jordi Évole dando a entender que estaba demasiado implicado en su vida interna. "No hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios", ha dicho. Sus palabras han sido las que más han elevado el tono contra la vicepresidenta segunda. En una línea mucho más discreta, la ministra de Derechos Sociales ha respondido a Díaz que "en absoluto" hay falta de voluntad para conseguir una coalición con Sumar. "El compromiso de Podemos está fuera de toda duda", ha dicho Ione Belarra.

Podemos pide a Díaz que haga campaña con ellos

Ni siquiera ha querido entrar en conflicto con su compañera en el Ejecutivo por la idea de que Díaz no votará por la candidata de Podemos en la comunidad de Madrid. Belarra ha dicho que los candidatos de Unidas Podemos son los "únicos que van a dejarse la piel" y simplemente ha vuelto a reiterar la petición que el partido lleva semanas trasladando en público: que Yolanda Díaz se sume y haga "campaña" por los candidatos de UP en las autonómicas y municipales.

"Es preocupante que Díaz siga reforzando la idea de que Podemos y Sumar no vayamos juntos"

Para la ministra de Igualdad, es "preocupante" que Díaz refuerce la idea de que Podemos y Sumar no irán juntos a las elecciones: "Eso genera mucha tristeza". Irene Montero ha subrayado que ahora la labor de Podemos es seguir defendiendo la unidad y ha puesto en valor los pactos a los que su partido ha llegado con otras formaciones de cara a las elecciones del 28 de mayo. En esa línea, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tendido su mano para intentar alcanzar un pacto con Sumar, dejando claro que "la unidad se demuestra con hechos", no con palabras.