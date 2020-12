Marlaska dice que el Gobierno sólo ha autorizado traslados esporádicos y tacha de "xenofobia" vincularlos con el coronavirus

Fernando Grande-Marlaska se defiende de las críticas a la gestión de la crisis migratoria provocada por la avalancha de pateras a Canarias y los traslados de algunos de ellos a la península. El ministro del Interior asegura que "son esporádicos".

Traslados sólo de personas vulnerables según Marlaska

Marlaska defiende la gestión del gobierno en la avalancha de inmigrantes a Canarias. Dice Fernando Grande-Marlaska que sólo han sido autorizados traslados "esporádicos" a la península de personas vulnerables y de aquellas que podrían merecer protección internacional y asilo.

Grande-Marlaska ha negado que se estén autorizando traslados incontrolados a la península.

Es "xenofobia" vincular la inmigración con el coronavirus

Para el ministro poner el foco en los casos de positivo por coronavirus de algunos de los inmigrantes en un acto de "xenofobia". Asegura que todos han sido sometidos a PCR para comprobar si estaban infectados por la Covid-19.

"El colectivo más seguro son los migrantes irregulares"

Dice Marlaska que los traslados de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias a algunos aeropuertos de Andalucía y Valencia se hacen con todas las garantías. Y añade es "el colectivo con más seguridad a día de hoy es el de los migrantes irregulares que entran por vía marítima, porque todos son sometidos a PCR y los que dan positivo son objeto de una cuarentena".

Cree que "desde algunos ámbitos se une al migrante irregular con la pandemia. Yo a eso le llamo xenofobia", ha dicho y aclara que "a todos se les realiza una PCR, la garantía es plena, intentemos no unir conceptos que no tienen ninguna razón de ser y no obedecen a ningún dato objetivo".

En cuarentena en la Comunidad Valenciana

Sobre los 16 inmigrantes detenidos en Valencia con pasaportes falsos, ha recordado que las personas que llegan de otros países y no ingresan en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tienen "libertad de movimiento", limitado por el Estado de Alarma.

Los inmigrantes están en cuarentena tras detectarse dos positivos por coronavirus.