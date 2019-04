Marjaliza reconoce que pagó campañas electorales del PP, PSOE e IU

El presunto cerebro de la trama 'Púnica', David Marjaliza, ha acudido este miércoles al Congreso para comparecer ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, pero lo ha hecho porque se lo ha dicho su abogado y sin haber recibido la citación oficial de la Cámara que, según ha explicado, aún está en Correos y puede recogerla hasta el 15 de abril.

Así lo ha señalado antes de someterse al interrogatorio de los comisionados, a los que ha querido avisar de esta circunstancia para que lo tengan en cuenta y eviten que otros comparecientes puedan encontrarse en una situación parecida. Marjaliza ha arrancado su intervención pidiendo disculpas por no haber podido atender el primer requerimiento del Congreso, que le había citado inicialmente para el pasado día 13 de marzo, pero excusó su presencia la víspera por la noche alegando una enfermedad en las vías respiratorias.

"Quiero pedir disculpas, uno no se pone malo cuando quiere. Siento haber trastocado su agenda", ha comentado. Tras su incomparecencia de la semana pasada, la comisión le volvió a citar para este miércoles. "Vengo aquí sin recibir notificación porque me dieron un certificado para recoger en treinta días. Lo puedo recoger hasta el 15 de abril", ha señalado, blandiendo el aviso de Correos.

Además, Marjaliza ha reconocido en el Congreso que pagó gastos de campañas electorales no solo del PP, sino también del PSOE y de Izquierda Unida. También ha pedido en varias ocasiones que no se centre toda la atención sobre el pago de comisiones al PP, ya que, según ha denunciado, también afectaba a otras formaciones.

Marjaliza ha sugerido también que no conoce empresa que no fuera donante de las campañas electorales de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "¿Y cuál no fue donante?", ha asegurado irónico, tras dejar claro que el sistema del cobro de comisiones y de financiar campañas por adjudicaciones inmobiliarias de suelo público implicaba a todos los partidos de aquellos ayuntamientos en los que trabajaba, "cada uno en su proporción".

El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, se ha felicitado por la recuperación de Marjaliza, le ha agradecido el aviso y le ha garantizado que tomarán nota para evitar que le pueda ocurrir lo mismo a otros comparecientes.