Mariano Rajoy: "Si se repitieran las elecciones quiero ser el candidato del PP"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido ante los medios para explicar las conversaciones que ha mantenido con los líderes de los principales partidos políticos tras las elecciones del 20 de diciembre.

Rajoy ha hecho un análisis de los resultados obtenidos en los comicios generales y afirma que el Partido Popular ha sido el claro ganador y por tanto le corresponde intentar formar gobierno porque asegura es su obligación "para cumplir con el mandato".

El presidente del Gobierno cree que "la voluntad de los españoles sobre quien quieren que gobierne es clara y cumpliendo con la obligación" va a intentar ser investido como presidente.

Mariano Rajoy, ha apostado por un Gobierno de "amplio apoyo parlamentario" que genere certidumbre, confianza y estabilidad a los españoles y que garantice los grandes consensos que comparten la mayoría de los ciudadanos, como la unidad de España o la igualdad entre españoles. Sin citar al PSOE, Rajoy ha reconocido que en el Parlamento hay "muchas voces", pero también una mayoría de españoles que coinciden en asuntos de Estado, y que deben reflejarse en una nueva mayoría de Gobierno.

"Creemos que esta solución sería muy positiva" asegura Rajoy, e insiste en que pueden llegar a consensos en cuanto a las reformas que necesita el país sobre, pues coinciden en temas fundamentales como la soberanía nacional y los valores constitucionales.

El presidente del Gobierno también ha hecho un balance económico del año y resalta que su equipo ha creado una base sólida sobre la que trabajar en el futuro, "las reformas que se han hecho durante los últimos cuatro años han empezado a dar sus frutos". Afirma que los datos económicos y de creación de empleo son "muy positivos" y cree que el año cerrará con un crecimiento económico del 3,2% y con la creación de 600.000 puestos de trabajo.

Al ser preguntado por la posibilidad de renunciar a ser el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno para permitir el respaldo de otras fuerzas políticas a su partido, Rajoy ha afirmado que "no está siquiera planteado" y asegura que "si se repitieran las elecciones quiero ser el candidato del PP", aunque el hecho de tener que repetir los comicios es "una mala solución".

Sobre la reacción de los líderes de los partidos políticos con quienes se ha reunido, Rajoy asegura que por el momento solo se ha producido una "toma de contacto" y afirma que si no ha conseguido apoyo es porque no lo ha demandado. Afirma además que no va a pedir su apoyo a aquellos que quieren la "ruptura con España", tras ser preguntado si mantendrá conversaciones con fuerzas como CDC.

En cuanto a la posibilidad de que sea la segunda fuerza más votada quien gobierne, Rajoy cree que "el presidente del Congreso debe ser como ha sucedido siempre en España" la fuerza política que tenga más apoyos. Y dice que sin querer juzgar a nadie, "pretender presidir el Congreso y el Gobierno con 90 escaños no es razonable".

Sobre Cataluña, el presidente del Gobierno ha opinado que cualquier gobierno apoyado por la CUP es "un desastre", de modo que ha recomendado a Junts pel Sí que busque otra fórmula o que se celebren nuevas elecciones. Ha advertido de que los ciudadanos asisten "perplejos" a lo que sucede en Cataluña tras el "espectáculo" del empate en la asamblea de la CUP que debía decidir sobre el apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Y ha opinado que quien debe rectificar y "dar un paso atrás" es quien ha generado la situación actual, en referencia a Mas.