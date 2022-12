María Jesús Montero, ante la posibilidad de que bloqueen los cambios en el CGPJ y el TC: "Supondría un atropello a la democracia"

Con varios frentes abiertos en el terreno de los tribunales, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha explicado en Espejo Público cuál es la postura que mantiene el Ejecutivo ante todo ello.

En la hoja de ruta del Gobierno estaba previsto tratar hoy en el Congreso la reforma para desbloquear el Poder Judicial, sin embargo, ya en tiempo de descuento el Constitucional ha convocado un Pleno extraordinario y urgente para decidir si se admite el recurso del PP en el que pide frenar los cambios en el CGPJ y el propio TC. Algo que para Montero sería "un atropello sin precedentes a la democracia".

La ministra subraya que "el Congreso de los diputados es el centro de la democracia" por eso critica que esta convocatoria "no tiene precedentes en 40 años de democracia" y apunta: "Que a raíz de un recurso que presenta el PP se convoque en menos de 24 horas un pleno, eludiendo la convocatoria de la sala, para discutir a propósito de una legislación que se está tramitando en el Congreso" dice: "Es de tal gravedad esta situación que yo confío en que finalmente no se produzca porque supondría un atropello sin precedentes a la democracia y una crisis institucional de la que la democracia no tiene memoria". Con el pretexto de que es "tan grave" y que "confía en que no se produzca" ha evitado "especular" sobre el tema.

Sobre el pronunciamiento del Supremo en la sentencia del caso Arandina por el que considera "obligatoria" la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' al ser "más beneficiosa" para el reo. Montero se ha limitado a recordar que todavía no hay jurisprudencia al respecto ya que hasta la fecha "lo que tenemos son pronunciamientos sobre casos concretos y sobre cuestiones que no han sentado jurisprudencia" y ha puesto énfasis en una enmienda que ha presentado el Ejecutivo para "permitir también que los jueces conozcan perfectamente cuál es la intencionalidad que tiene el legislador a propósito del endurecimiento de las penas".

Preguntada por la reforma del delito de malversación ha preferido no desvelar las conversaciones que haya podido mantener con uno de los socialistas más críticos, Emiliano García-Page pero ha querido aclarar que el PSOE "en ningún momento ha planteado ninguna despenalización de ninguna forma de malversación" y ha explicado que lo que pretenden es "que tenga reproche penal cualquier tipo de malversación de uso del dinero público que no sea el que inicialmente está previsto, pero con diferente trato entre aquel que ese dinero lo utiliza para enriquecimiento propio del que por ejemplo tiene un ayuntamiento que destina un dinero para construir un centro de salud a pagar la nómina, va a tener reproche penal pero no tiene la misma dimensión".

De forma contundente la titular de Hacienda ha asegurado también que "mientras que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno no va a haber referéndum de autodeterminación de Cataluña, pero ni por la vía regular, oficial ni por la vía informal como sí se celebraron hasta 3 ó 4 cuando gobernaba el PP."