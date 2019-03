María Dolores de Cospedal: "Yo no vivo en guerra y menos con los míos"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dado "por zanjado" cualquier supuesto desacuerdo entre la dirección nacional y la candidata del partido a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, al afirmar: "Yo no vivo en guerra, de verdad que no, en absoluto, y menos con los míos".



Durante un almuerzo organizado por Deloitte-ABC, Cospedal ha apelado a trabajar para que todo lo conseguido y todos los esfuerzos del PP en Madrid no se tiren por la borda en favor de "populismos, oportunismos y demagogias".

"Yo miro para adelante", ha dicho Cospedal tras insistir en que no va a estar en una "guerra de guerrillas" y que está convencida de que lo mismo harán sus "compañeras presentes" en este encuentro, en alusión a las dos candidatas del PP a la Alcaldía y la Comunidad, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que escuchaban su intervención.