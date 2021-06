Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, no declara en la 'kitchen', pero dice que la imputación no es una "sorpresa"

María Dolores de Cospedal, exministra y ex secretaria general del Partido Popular (PP) y su marido, Ignacio López del Hierro, comparecen hoy en el Congreso en la comisión 'Kitchen', para aclarar si conocían la presunta operación de espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

El primero en declarar será López del Hierro. Al inicio de su intervención ha asegurado que no iba a contestar a las preguntas que se plantearan en esta comisión parlamentaria.

López del Hierro ha leído un escrito en el que anunciaba su rechazo a contestar a alguna pregunta porque explica que, además de que hay un procedimiento judicial en curso, lo que dirime la comisión parlamentaria es la presunta "utilización de efectivos, medios y recursos de Interior para favorecer intereses del PP".

Y ha añadido: "No he participado ni he militado ni he sido afiliado ni he tenido ningún cargo público que dependiera del PP sea nacional, autonómico o local". (...) "Tengo a bien comunicar por indicaciones jurídicas que no voy a contestar a las preguntas, entiendan mi actitud".

Esta mañana, mientras comparecían en la comisión de investigación sobre la operación 'kitchen' se ha conocido la noticia de la imputación del juez que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Ignacio López del Hierro ha admitido que "por sorpresa, por sorpresa" no le ha pillado la imputación.

Aunque ha negado declarar durante la intervención, ha negado reconocerse en las anotaciones de las agendas intervenidas al excomisario José Manuel Villarejo que, presuntamente, harían referencia a él.

En el auto, el juez hace referencia a esos apuntes en los que Villarejo aludía presuntamente al matrimonio a través de las siglas "Cospe" o "ILH".

Comparecencia Villarejo

El excomisario José Manuel Villarejo durante su intervención en la comisión parlamentaria de la 'operación Kitchen' afirmó que "duda" de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no conociera el dispositivo.

"Yo dudo que lo desconociera el señor Rajoy", ha respondido Villarejo ante una pregunta formulada en la comisión

Comparecencia Ignacio Cosidó y Francisco Martínez

Ignacio Cosidó aseguró ante la Kitchen: "Yo con el señor Villarejo jamás he despachado, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ninguno tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas", aseguraba Cosidó.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez también niega su participación "directa o indirectamente" o que tuviera conocimiento de un operativo que utilizara "cualquier forma ilegal" de medios para perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias.