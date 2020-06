Margallo no ve sensato que Rajoy intente una investidura ante la "reiterada negativa" de Sánchez

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que "no tendría excesivo sentido" que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, intentase una investidura teniendo en cuenta la "reiterada negativa" del líder socialista, Pedro Sánchez.

García-Margallo hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo de Kazajistán, Erlan Idrissov, en la visita oficial que el jefe de la diplomacia española realiza a este país de Asia Central. "Un gran filósofo español como Ortega y Gasset dijo que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía", respondió el ministro al ser preguntado si cree que Rajoy debería hacer un último esfuerzo para obtener la investidura y así evitar la repetición de elecciones generales.

"Intentar una investidura con la convicción de que no es posible, dada la reiterada negativa de Sánchez, que es vital para la formación de Gobierno, no tendría excesivo sentido", afirmó. No obstante, dejó claro que será el presidente del Gobierno español "el que tome la decisión".

El rey Felipe VI recibe este lunes en el Palacio de la Zarzuela a los líderes de siete formaciones políticas minoritarias en la primera de las dos jornadas de la última ronda de consultas que celebra antes de constatar que no hay acuerdo para la investidura y tiene que convocar elecciones.

Será la tercera ronda de consultas que emprende el monarca español desde que se constituyeron las Cortes de la XI Legislatura para tratar de encontrar un candidato a la Presidencia del Gobierno. El líder del PP, Mariano Rajoy, declinó presentarse a la investidura al término de la primera serie de entrevistas que el Rey emprendió a lo largo de cinco días.