Felipe VI comienza este lunes la última ronda de consultas antes de convocar elecciones

A partir de las diez de la mañana, Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a los líderes de siete formaciones políticas minoritarias en la primera de las dos jornadas de la última ronda de consultas que celebra antes de constatar que no hay acuerdo para la investidura y tiene que convocar elecciones.

El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo será el primer representante político con el que el jefe del Estado se reunirá en su despacho oficial de Zarzuela; después lo hará, a intervalos de una hora, con Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias), Ana Oramas (Coalición Canaria), y Javier Esparza (UPN). Ya por la tarde, el Rey se entrevistará con Alberto Garzón (IU-Unidad Popular), Aitor Esteban (PNV), Alexandra Fernández (En Marea), y Francesc Homs (Democràcia i Llibertat).

Todos ellos comparecerán posteriormente en sucesivas ruedas de prensa que se celebrarán en el Congreso para dar cuenta del resultado de sus conversaciones con el Monarca, en las que una vez más no participarán por decisión propia ni ERC ni Bildu.

Será la tercera ronda de consultas que emprende el Rey desde que se constituyeron las Cortes de la XI Legislatura para tratar de encontrar un candidato a la Presidencia del Gobierno.

El líder del PP, Mariano Rajoy, declinó presentarse a la investidura al término de la primera serie de entrevistas que el Rey emprendió a lo largo de cinco días, a partir del 17 de enero. Tras la segunda ronda, también de cinco días, don Felipe propuso al líder socialista, Pedro Sánchez, pero su investidura fue fallida.

La tercera y última serie de entrevistas será más rápida, de tan sólo dos jornadas, de manera que tras recabar a lo largo del día de hoy la opinión de las fuerzas minoritarias, don Felipe se entrevistará mañana martes con los otros siete partidos.

Por la mañana hablará con Joan Baldoví (Compromís), Xavier Domènech (En Comú Podem), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos), y dejará para la tarde del martes sus entrevistas con los líderes de los dos partidos mayoritarios, Pedro Sánchez (PSOE) y Mariano Rajoy (PP).

Si de estas reuniones no surge, como todo indica, un candidato con posibilidades de superar la investidura, el jefe del Estado, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, convocará nuevas elecciones, pero no podrá hacerlo hasta que no se cumpla el plazo marcado por la Carta Magna, que vence el próximo 2 de mayo.