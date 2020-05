Marcos de Quinto, sobre su salida de Ciudadanos: "Dentro del partido se permiten discrepancias, es una decisión personal"

Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, ha explicado en Espejo Público que su salida del partido naranja se debe a la postura pública que ha defendido en contra de prorrogar por quinta vez el estado de alarma.

De Quinto ha descartado que sea la dirección de Ciudadanos la que le haya invitado a irse y opina que dentro del partido hay espacio para la discrepancia.

"Hay espacio para las discrepancias. Yo no tengo ningún tipo de expulsión, ha sido una decisión personal por coherencia. He mantenido una postura pública que, por desgracia, no he sido capaz de convencer a la dirección de mi partido de mis ideas. probablemente sea yo el equivocado, pero, al haber mantenido una postura pública respecto a esto, por dignidad y por pudor debo marcharme. Pero no porque el partido no permita tener una postura distinta", ha indicado De Quinto.

Sobre la decisión de Inés Arrimadas de apoyar de nuevo la prórroga del estado de alarma y la subida que el CIS le otorga a Ciudadanos, De Quinto ha subrayado la capacidad de Arrimadas, a la que ha deseado lo mejor.

"Inés está ajustando el partido, que es algo muy legítimo y lo que le corresponde. Es una persona valiosísima, muy inteligente y valiente, y ojalá acabe siendo la presidenta de Gobierno. Lógicamente cuando uno hace ajustes hay cosas que gana y que pierde", ha explicado De Quinto.