Marcha multitudinaria en Bilbao a favor de los presos de ETA

Miles de personas han recorrido las calles de Bilbao en apoyo a la movilización convocada para pedir la vuelta de los presos de ETA "a casa" y a cuya finalización se ha leído una carta de Josetxo Arizkuren, 'Kantauri', que ha abogado por "explorar espacios de legalidad" hasta la fecha "no transitados". No obstante, ha situado como líneas rojas que no traspasarán "el arrepentimiento y la delación".

En la manifestación, con el lema 'Amnistiaren bidean, preso eta iheslariak etxera' (En el camino de la amnistía, los presos y huidos a casa), han participado ex reclusos como Antton López Ruiz, alias 'Kubati', Juan María Olano, Jesús María Zabarte o Xabier Alegría, así como dirigentes de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria o Arnaldo Otegi, que ha declinado realizar declaraciones a los medios, alegando que "los protagonistas" son los presos.

El expreso de ETA Antton López Ruiz, alias 'Kubati', ha reclamado que el tema de los reclusos se incluya "en la agenda" política y ha asegurado que el colectivo está dispuesto a "andar el camino de la reconciliación" y "recorrer la legalidad", pero "la situación está obstruida por la legislación de excepción".