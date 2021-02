Consulta las restricciones, confinamiento y toque de queda por el coronavirus en tu comunidad hoy jueves 4 de febrero

Las comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia, País Vasco o Comunidad Valenciana, entre otras, han endurecido las restricciones y decretado zonas con confinamiento perimetral además de aumentar el horario del toque de queda. Estas nuevas medidas se han implementado para frenar los contagios de coronavirus en esta tercera ola. Con la incidencia acumulada descendiendo lentamente y los contagios por coronavirus al alza, Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha puesto en valor la capacidad diagnóstica y la efectividad de las medidas tomadas por las comunidades autónomas para frenar los contagios por coronavirus. "Empieza a descender la incidencia acumulada pero lo decimos con mucha prudencia. Vienen semanas complicadas para las CC.AA que tienen un nivel tan elevado de camas UCI. Eficacia continuada por las medidas de las CC.AA".

Cataluña

La Generalitat decide hoy si prorroga a partir del próximo lunes las medidas restrictivas contra el coronavirus actuales con alguna pequeña suavización en algún sector económico, ya que la curva epidémica de la tercera ola está descendiendo más lenta de lo esperado, las UCI siguen muy ocupadas y continúa la amenaza de las nuevas variantes del coronavirus.

Madrid

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, considera "suficientes y eficaces" las medidas adoptadas en la región para contener el coronavirus y señala que más del 70% de los contagios se produce en las casas de los madrileños.

El próximo viernes, ha afirmado Ignacio Aguado, Madrid tiene la intención de modificar la normativa para elevar de cuatro a seis el número máximo de comensales por mesa en las terrazas durante la tercera ola del coronavirus.

Extremadura

La Junta de Extremadura ha decidido ampliar el horario del comercio tras constarse una mejora en la incidencia acumulada de la pandemia del coronavirus, aunque mantiene los cierres perimetrales de todos los municipios y el toque de queda a las diez de la noche.

José María Vergeles, vicepresidente segundo de Extremadura, ha asegurado que "Si todo sigue como va tendrá una tendencia descendente y estamos en la buena senda para bajar de nivel de alerta y permitirnos hablar de desescalada. De momento no podemos hablar de desescalada, sino solo de hablar de alguna flexibilización de las medidas".

"Desde hace 25 días estamos teniendo medidas muy duras. Entiendo todas las reivindicaciones de los sectores más afectados, pero deben entender que el objetivo de la reducción de la movilidad es el más importante que nos debemos plantear" ha indicado José María Vergeles, vicepresidente segundo de Extremadura.

Murcia

Fernando López Miras, presidente murciano, ha reclamado no generar "falsas expectativas" sobre las vacaciones de Semana Santa cuando España está inmersa en la tercera ola de la pandemia de coronavirus y ha asegurado que no es el momento para "flexibilizar" las restricciones. "No hay debate" ha asegurado.

Andalucía

Juan Marín, vicepresidente de la Junta, ha descartado que se vayan a levantar los cierres perimetrales o de la actividad no esencial en aquellas zonas que han superado los 500 o 1.000 casos por de coronavirus por cada cien mil habitantes antes de los 14 días.

Ceuta

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha vuelto a apostar por el aislamiento, permitiendo únicamente los viajes plenamente justificados, para vencer una negativa tercera ola del coronavirus que ha provocado el empeoramiento después de flexibilizar las medidas de control a probadas en diciembre.

Asturias

Los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea mantendrán a partir de hoy y durante otros quince días más el confinamiento perimetral y el resto de medidas restrictivas que se aplicaban desde el pasado 22 de enero al alcanzar el nivel de riesgo máximo ante la expansión de la pandemia del coronavirus.

Galicia

Desde la Xunta han vuelto a insistir al Ministerio de Sanidad para que permita un mayor margen a las comunidades, con la flexibilización del toque de queda y el confinamiento por municipios, así como un reparto de vacunas contra el coronavirus en función de la población diana en cada fase, ahora que está previsto iniciar la de los mayores de 80 años este mes.

Las medidas contra el coronavirus siguen vigentes. Cierre total de la hostelería, la prohibición de las reuniones de los no convivientes y las limitaciones de movilidad para salir y entrar en todos los municipios, salvo causas debidamente justificadas y acreditadas.