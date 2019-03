Manuel Valls, sobre el 155: "Si hay parálisis el Gobierno tendrá que buscar una solución"

El exprimer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma apoyada por Ciudadanos, Manuel Valls, considera que en Cataluña hay que "recuperar la capacidad de diálogo y de convivencia de forma muy clara" y cree que por eso "Barcelona es la solución".

Manuel Valls lamenta en una entrevista en Ondacero "lo que está pasando" porque cree que esto puede tener consecuencias para Cataluña y para el resto de España.

El que fuera primer ministro francés considera que no se puede "atacar así al estado de derecho y no se puede atacar la separación de poderes, violar la constitución y no escuchar el aviso de los letrados del Parlament" e insiste en que esta serie de irregularidades no serían "aceptables" en otro país.

Preguntado sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Valls dice que ningún político quiere llegar a ese extremo aunque "parece que el señor Torra sí" y asegura que "si hay parálisis y no funciona la Institución, el Gobierno tendrá que buscar una solución".