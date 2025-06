Manuel Mostaza, politólogo, analiza la situación actual del Gobierno: "Yo creo que habrá elecciones anticipadas"

Manuel Mostaza, politólogo y responsable de asuntos políticos y relaciones institucionales de Atrevia, ha calificado la comparecencia de Leire Díezcomo un "esperpento". Mostaza describe el momento político del PSOE como "la metáfora de estos tiempo que estamos viviendo que tienen un aroma a fin de ciclo. Con los medios de comunicación sacando noticias a diario sobre la corrupción del entorno del Gobierno".

Mostaza, considera que toda las crisis que rodean al Partido Socialista lo están desgastando para unas futuras elecciones. "Las encuestas lo que muestran es un desgaste muy claro del Gobierno y de los socios que lo apoyan, que ya no sumarían en ningún caso, y un cierto ambiente tanto en los medios como en la calle de que esto se está terminando", señala.

En su opinión, la situación en Moncloa es cada vez más insostenible. "El ambiente político es cada vez más irrespirable en Moncloa", afirma. Según el politólogo, esto favorece la estrategia del Partido Popular y su manifestación del próximo 8 de junio. "Todo esto es combustible para esta propuesta del PP de demostrar en la calle que la gente quiere un cambio".

Consultado sobre la estrategia de silencio del presidente del Gobierno, Mostaza es claro: "Creo que, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando los ciudadanos. También sucedió con el presidente Rajoy. Esto no es un invento del presidente Sánchez". Sin embargo, matiza que, aunque entienda la lógica detrás de evitar la exposición mediática, no la justifica: "Yo creo que los ciudadanos deberíamos elegir. Una rueda de prensa sin preguntas no es una rueda de prensa. Tenemos derecho a que los medios interpelen a las personas que ejercen el poder".

Sobre el desenlace de esta situación, Mostaza apuesta por unas elecciones anticipadas. "Si tuviera que apostar, yo creo que habrá elecciones anticipadas. Creo que es muy complicado que triunfe la moción de censura porque meter en una moción de censura a un Junts que está cada vez más débil y a Vox no parece sencillo”.

Para él, con la presión que va a recibir el Gobierno, va a a ser inevitable que hayan elecciones . "Lo normal es que en algún momento la presión, tanto interna como de los pocos barones díscolos que quedan en el partido, como quizá la propia presión internacional, obligue a Sánchez a poner fin a este esperpento de legislatura".

