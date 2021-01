Manuel Castells insiste en que la prioridad es "la salud de toda la comunidad universitaria"

Manuel Castells, ministro de Universidades del Gobierno de España, es acusado de populismo por los rectores tras cambiar de criterio sobre la posibilidad de realizar los exámenes de manera presencial en el ámbito educativo. En un principio Castells afirmaba que era necesaria esta presencialidad ya que no todos los estudiantes contaban con los recursos necesarios para hacerlos vía online.

Castells, tras escuchar las peticiones de los estudiantes, manifestó vía twitter su preocupación sobre las medidas de seguridad llevadas a cabo en el ámbito educativo, algo que sin duda ha sentado fatal a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que no han dudado en emitir un comunicado reprochando la dureza de su actitud.

La CRUE asegura que los incidentes dan de manera aislada y ocasional no reflejan la realidad de los campus universitarios y que estas situaciones son corregidas con toda la inmediatez posible, defienden que no todos los estudiantes opinan así y que son solo algunas asociaciones las que mantienen esta postura. También asegura que sus medidas están pensadas más allá de las puertas de la universidad y que el calendario propuesto para exámenes está pensado de manera que no se cite a más de un 40% de los estudiantes para así evitar las temidas aglomeraciones en el transporte público.

Manuel Castells, tras la polémica por las aglomeraciones en las puertas de las universidades, afirma que "la prioridad es la salud de toda la comunidad universitaria" y que se han facilitado los medios tecnológicos, financieros y educativos desde el principio del estado de alarma. Castells también sostiene que no hay ninguna razón para que los exámenes tengan que ser presenciales cuando las condiciones sanitarias no lo permitan.