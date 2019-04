Rita Maestre: ''Ningún fanatismo ni amenaza cambiará mi forma de entender la política y la democracia''

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha relatado que conoció hace unos días la existencia de la amenaza de muerte pero no la hizo pública porque, ha dicho, no quería "darle alas ni demasiado recorrido ni espacio mediático a quien claramente no lo merece".



Rita Maestre ha asegurado que ella no pondrá ninguna denuncia ya que, según ha explicado, "la propia sección de la Audiencia lo ha puesto en conocimiento de la Policía y del juzgado de instrucción, y es el juez quien tiene que determinar si son amenazas que tienen efectivamente algún peligro y por tanto cabe comenzar la investigación".



Sobre las amenazas de muerte que han recibido tanto ella como los jueces que la absolvieron por el asalto a la capilla ha dicho que "ningún fanatismo ni amenaza" cambiará su forma de entender la política y la democracia.

La portavoz municipal ha expresado además a los periodistas su "tranquilidad" y su "voluntad de seguir trabajando para Madrid", y ha respondido que "todavía" no ha recibido muestras de apoyo del resto de grupos políticos municipales aunque se ha mostrado convencida de que se las van a trasladar.



"Estoy segura de que todos me van a trasladar su solidaridad y su cariño, que nadie apoya este tipo de manifestaciones fanáticas", ha añadido.