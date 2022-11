La madre de uno de los guardia civiles de Alsasua, tras el traspaso de Tráfico a Navarra: "Lo piden los que no han condenado a ETA"

Parte de la Guardia Civil se siente indignada por pactar el Gobierno la fecha de la transferencia de Tráfico a Navarra a cambio del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Todos los gobiernos que ha habido en Navarra, desde que en 1998 el presidente Miguel Sanz (UPN) pactara con el ministro Mariano Rajoy (PP) abrir negociaciones, han tratado de que la Comunidad Foral asumiera la competencia de Tráfico, para la que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto fecha, antes del 31 de marzo de 2023.

Es un derecho que está recogido en el Amejoramiento del Fuero, del que se cumplen 40 años, y todavía no se ha llevado a cabo. Tras el pacto presupuestario que se ha hecho público esta semana y que incluye la asunción de Tráfico por parte del Gobierno de Navarra, han sido muchas y muy diferentes las reacciones, pero en los últimos 24 años es un tema que ha estado presente en momentos como el debate del estado de la nación en 2006 o la investidura de Pedro Sánchez en 2019.

Espejo Público ha hablado con Inmaculada Fuentes, madre del teniente de la Guardia Civil agredido en 2016 en Alsasua, Navarra.

¿Qué sintió al enterarse de la noticia?

"Esto se pactó hace años y ayer se cometió el primer error. Hay muchas razones por las que no se deberían ir, la Guardia Civil tiene una experiencia y eso es un grado. Además se va a hacer un gasto económico importante. El arraigo es algo muy importante también. La gente tiene su familia", ha aseverado.

"Esto no lo piden los navarros, lo pide gente que nunca ha condenado el terrorismo de ETA y lo ha justificado. Volvemos a patear a casi 1.000 víctimas. La mayoria de navarros no están representados por un partido radical, no sé si son terroristas, pero muchos lo han sido y lo han reconocido", ha señalado.

Su hijo ha tenido que reconstruir su vida fuera de Navarra. ¿Cómo están?

"Sí, mi hijo ha reconstruido su hija, ha hecho muy buenos amigos, les han hecho distintos reconocimientos. Ahora ha ascendido a capitán, tendrá que mudarse a otro destino", ha concluido.