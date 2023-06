La madre de Pablo Iglesias, contra el coordinador regional de Madrid: "Si vas a unirte a Sumar, pon tu cargo a disposición de Podemos"

Cuatro días. Es el tiempo que queda para que acabe el plazo para registrar las coaliciones electorales que concurrirán el próximo 23 de julio. Ante tal situación, Podemos avisa a otras fuerzas políticas que podrían incorporarse a la coalición y a Sumar de que "exigencias, vetos y exclusiones torpedean la unidad". ¿Superarán en estos días restantes los meses de desencuentro Podemos y Sumar? El principal escollo existente son nombres y apellidos, quiénes deben estar en las listas y quiénes se quedan fuera.

Si has decidido unirte personalmente a Sumar, creo que deberías poner tu cargo a disposición de Podemos

La dirección de Podemos trata, después de la debacle del 28M, de levantar el ánimo a sus militantes. Las redes sociales juegan un papel clave. Dicen que han perdido una batalla, pero no la guerra. La realidad es que hay muchos territorios, como se puede apreciar en el mapa que aparece en el vídeo superior, donde ya presionan para unirse a Sumar. Se trata de un debate en el que ha entrado, incluso, la madre de Pablo Iglesias, en contra del coordinador regional de Madrid, Jesús Santos. "Me parece que olvidas que las dirigentes de Podemos están negociando. Respeta. Si has decidido unirte personalmente a Sumar, creo que deberías poner tu cargo a disposición de Podemos. Un saludo", escribe María Luisa Turrion en Twitter.

"Primero es el país y no los partidos"

A su vez, Santos expresó en redes sociales que hay que estar junto a la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a las próximas elecciones generales, ya que hay que ser "responsables", puesto que "primero es el país y no los partidos".

"Nos jugamos una década y cada voto puede decantar la balanza. De nosotros dependerá el rumbo de España a partir del próximo 23 de julio. Seamos responsables, sumemos y salgamos a ganar. Juntas y juntos con Yolanda Díaz", incide. De esta manera, el líder de Podemos Madrid deja clara su postura favorable a que su partido, y el resto de formaciones progresistas, alcancen una candidatura de unidad alrededor de la figura de Díaz.

La vicepresidenta, tras registrar como formación política su movimiento Sumar, se encuentra en plena negociación con Podemos junto a una quincena de formaciones de izquierda, varias rivales de la formación en el 28M, como Compromís o Más Madrid, para llegar a una candidatura de unidad para las generales.