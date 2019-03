Madina, dispuesto a que se investigue Bankia desde 2009: "No hay nada que ocultar"

Eduardo Madina, diputado del PSOE ha asegurado este jueves que el PSOE no tiene ningún problema en que se investigue el caso de Bankia también en los años del Gobierno socialista "porque no hay nadie que ocultar por parte de nadie.

"Si eleva la apuesta, está aceptada, lo vamos a investigar hasta donde haga falta", ha asegurado en una entrevista en Espejo Público, tras ser preguntado por la intención del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que se investigue la situación de la caja rescatada desde 2009.

"El señor De Guindos tiene problemas con que se investigue una parte y quiere ampliarla, y no hay ningún problema por parte de nadie", ha insistido. Además, ha recordado que esa comisión de investigación es algo que ya pidió el PSOE en 2012, y el PP lo paró con su mayoría absoluta.

Ha asegurado que el sábado, en Valencia, va a exponer nuevas ideas para un nuevo PSOE. "Vamos a intentar hacer un buen documento para que el PSOE vuelva a ser un partido de gobierno", ha afirmado.

Madina ha confesado que el año pasado "fue un drama" para el PSOE que les llevó a repetir elecciones, por lo que ha adelantado que van a "proponer una reforma del artículo de la constitución para cambiar el procedimiento por el cual se inviste a un presidente de gobierno". Ha puesto como ejemplo el Parlamento vasco, donde "tienen un procedimiento de elección donde uno puede vota a favor o no votar a un candidato pero no puede bloquear".

A pesar de que no han "consensuado la propuesta con el PP", ha asegurado que "a otros partidos no les suena mal". "Si esto sale aprobado lo queremos compartir con el resto de fuerzas políticas", confirma.

Ante la reforma de las pensiones, el diputado socialista ha propuesto que "no solo haya financiación de las pensiones por cotizaciones de las personas, sino también a través de impuestos". Ha insistido en que las personas que "más tienen" deben aportar "un poco más para que gente que ha llevado 35 años trabajando".

Sobre si al PSOE les condiciona la victoria de Pablo Iglesias en Vistalegre, Eduardo Madina ha asegurado que no les condiciona "en nada". "El futuro del PSOE lo va a condicionar las decisiones del Partido Socialista", ha señalado

En cuanto a los candidatos a las primarias del PSOE no ha adelantado ninguna información. Al ser preguntado por si sabía si Susana Díaz finalmente se iba a presentar, ha asegurado que no lo sabe. Ha aprovechado para defender que "el proyecto del partido es del partido, no se trata del proyecto unipersonal de nadie".