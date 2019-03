EXCLUSIVA: Madina ve "muy malo" el resultado del PSOE y pide un congreso inmediato: "Podemos no nos pasó por un pelo"

Hace año y medio, el PSOE eligió por primera vez a su secretario general en una votación abierta a todos los militantes, en vez de hacerlo los delegados al Congreso del partido. Pedro Sánchez ganó aquella votación y Eduardo Madina la perdió. Hoy, Madina ni siquiera es diputado porque el PSOE sólo consiguió seis escaños por Madrid, y Madina ocupaba el séptimo lugar de la lista. Sin embargo, el bilbaíno continúa siendo un referente en el PSOE, y su voz se escucha siempre con mucha atención.

El pasado lunes pidió la palabra en la reunión a puerta cerrada del Comité Federal y Antena 3 Noticias ha conseguido en exclusiva esa grabación. Madina critica a la Ejecutiva del partido por considerar aceptable que el PSOE quede segundo y pierda 20 escaños. Dice que el resultado ha sido muy malo y niega cualquier opción de pacto con Podemos y con los partidos nacionalistas. Además, pide que se celebre de inmediato un congreso del partido.

"El resultado no es aceptable, es muy malo, no nos ha pasado Podemos por un pelo", dijo el socialista delante de Sánchez. Además, se mostró contrario a que el PSOE intentara llegar a la Moncloa con el apoyo de Podemos, quienes exigen hacer un referéndum en Cataluña. "No tenemos naturaleza política para reconocer nuevas naciones ni para romper nuestro país", subrayaba.



Y aunque Podemos renunciara a ese referéndum, Madina recuerda en su discurso que los números no cuadran, que la aritmética no es posible para formar un pacto de izquierdas. "imaginemos que al líder de Podemos, al que me jode llamarle por su nombre de pila, le da por decir mañana que echa para atrás esto del referéndum, que no lo va a hacer porque se le parte el partido. ¿Cuánto suman IU, Podemos y el PSOE? ¿Suman más que PP y Ciudadanos? No, suma menos".



Madina, que hizo campaña con Susana Díaz en Andalucía, se alinea con el sector más crítico y pide que el congreso que Pedro Sánchez quiere retrasar se haga cuanto antes. Y dice que no hay que tener miedo a unas nuevas elecciones. Madina se ha quedado fuera del congreso, iba en el número 7 de las listas de madrid por detrás de Irene Lozano, exdiputada de UPyD y que Sánchez puso por delante de él.